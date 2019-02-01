В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +3°
Вечером в столице до +1°.
Согласно данным Погода УНИАН, 1 февраля в Киеве без осадков, днем температура до +3°.
Тепла не будет: народный синоптик дал прогноз погоды в Украине на начало весны
Погода в Киеве на сегодня. Температура воздуха днем +3°, вечером - до +1°. Ветер юго-восточный, до 3,7 м/сек.
Солнце в столице взошло в 07:35, а зайдет в 16:48.
Как сообщал УНИАН, 1 февраля в Украине сохранится теплая погода, в большинстве областей без осадков.
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- Винница+3°... -1°
- Днепр+3°... -3°
- Донецк+1°... -2°
- Житомир+3°... -1°
- Запорожье+7°... -1°
- Ивано-Франковск+2°... -2°
- Киев+3°... 0°
- Кировоград+1°... 0°
- Луганск0°... -4°
- Луцк+2°... -1°
- Львов+3°... 0°
- Николаев+7°... +1°
- Одесса+8°... +1°
- Полтава+1°... -3°
- Ровно+2°... -2°
- Симферополь+12°... +5°
- Сумы+1°... -2°
- Тернополь+1°... -2°
- Харьков+1°... -4°
- Херсон+7°... 0°
- Хмельницкий+1°... -2°
- Черкассы+2°... -1°
- Чернигов+3°... 0°
- Черновцы+2°... -2°
Виргиния, США
- 11 °
Пасмурно, сплошная облачностьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:-15 °
Влажность:53 %
Давление:764 мм
Ветер: 2.8 м/с
Вероятность осадков:36 %
Восход:07:16
Закат17:30
Видимость:16 км
Фаза луны:
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