Прогноз погоды на сегодня: в Украине будет тепло и без осадков (карта)

Теплее всего будет на юге страны.

В Украине сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 1 февраля в Украине сохранится теплая погода, в большинстве областей без осадков.

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Прогноз погоды в Украине. На востоке без осадков, температура до +2°. Жителям южных регионов синоптики обещают пасмурную погоду. Температура до +12°.

На западе Украины без осадков. Температура до +3°.

В северных областях облачно. Температура до +3°. В центре практически без осадков, температура до +3°.

Прогноз на 1 февраля / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 1 февраля - Макарий. Если в этот день погода ясная, то весна придет рано. Если ночью в небе много звезд - зима задержится. Также считалось, что погода в этот день определяет погоду на весь февраль.

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