Прогноз погоды на сегодня: в Украине будет тепло и без осадков (карта)
Теплее всего будет на юге страны.
Согласно данным Погода УНИАН, 1 февраля в Украине сохранится теплая погода, в большинстве областей без осадков.
Тепла не будет: народный синоптик дал прогноз погоды в Украине на начало весны
Прогноз погоды в Украине. На востоке без осадков, температура до +2°. Жителям южных регионов синоптики обещают пасмурную погоду. Температура до +12°.
На западе Украины без осадков. Температура до +3°.
В северных областях облачно. Температура до +3°. В центре практически без осадков, температура до +3°.
Согласно народному прогнозу, 1 февраля - Макарий. Если в этот день погода ясная, то весна придет рано. Если ночью в небе много звезд - зима задержится. Также считалось, что погода в этот день определяет погоду на весь февраль.
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Погода в Украине
- Винница+3°... -1°
- Днепр+3°... -3°
- Донецк+1°... -2°
- Житомир+3°... -1°
- Запорожье+7°... -1°
- Ивано-Франковск+2°... -2°
- Киев+3°... 0°
- Кировоград+1°... 0°
- Луганск0°... -4°
- Луцк+2°... -1°
- Львов+3°... 0°
- Николаев+7°... +1°
- Одесса+8°... +1°
- Полтава+1°... -3°
- Ровно+2°... -2°
- Симферополь+12°... +5°
- Сумы+1°... -2°
- Тернополь+1°... -2°
- Харьков+1°... -4°
- Херсон+7°... 0°
- Хмельницкий+1°... -2°
- Черкассы+2°... -1°
- Чернигов+3°... 0°
- Черновцы+2°... -2°
Виргиния, США
- 13 °
Облачно с прояснениямиПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:-13 °
Влажность:53 %
Давление:763 мм
Ветер: 2.8 м/с
Вероятность осадков:36 %
Восход:07:16
Закат17:30
Видимость:16 км
Фаза луны:
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