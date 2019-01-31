В Германии из-за метели обледенели трассы, образовались огромные пробки (видео)

Запад Германии накрыли снегопады, температура опустилась до -20 градусов по Цельсию.

На дорогах Германии образовалась сложная ситуация \ commons.wikimedia.org

Регион превратился в зимнее царство - снегом покрыты деревья и дома. Температура воздуха опустилась до -20 градусов по Цельсию.

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Ситуацию осложняет сильный ветер - до 120 км\ч, говорится в сюжете ТСН. Некоторые трассы закрыли, а на некоторых образовались огромные пробки.

Метели мешают и работе аэропортов. В частности, в аэропорту Кельна отложены и отменены десятки рейсов.

О сложных погодных условиях предупреждают и британцев.