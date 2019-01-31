В Чикаго так холодно, что пришлось поджигать рельсы (видео)

Рельсы поджигают специально, чтобы по ним смог проехать поезд.

В Чикаго температура в некоторые дни была даже ниже, чем в Антарктиде \ Wikimedia Commons

В северных штатах США этот январь выдался особенно холодным. Например, в Чикаго температура в некоторые дни была даже ниже, чем в Антарктиде.

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При холоде металл сужается, в некоторых городах начали разрушаться железнодорожные рельсы, передает Би-би-си. Чтобы восстановить движение поездов, рельсы нужно нагреть до определенной температуры. Оказывается, самый простой способ - поджечь их.

Рельсы поджигают специально, чтобы по ним смог проехать поезд.