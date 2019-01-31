В Чикаго так холодно, что пришлось поджигать рельсы (видео)
Рельсы поджигают специально, чтобы по ним смог проехать поезд.
В северных штатах США этот январь выдался особенно холодным. Например, в Чикаго температура в некоторые дни была даже ниже, чем в Антарктиде.
В Чикаго из-за ледяного дождя отменили сотни авиарейсов (видео)
При холоде металл сужается, в некоторых городах начали разрушаться железнодорожные рельсы, передает Би-би-си. Чтобы восстановить движение поездов, рельсы нужно нагреть до определенной температуры. Оказывается, самый простой способ - поджечь их.
Рельсы поджигают специально, чтобы по ним смог проехать поезд.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+2°... 0°
- Днепр+3°... -1°
- Донецк+3°... -3°
- Житомир+2°... 0°
- Запорожье+8°... 0°
- Ивано-Франковск+2°... -5°
- Киев+1°... 0°
- Кировоград+2°... -1°
- Луганск+1°... -4°
- Луцк+2°... 0°
- Львов+1°... -3°
- Николаев+6°... +1°
- Одесса+5°... +1°
- Полтава+1°... -2°
- Ровно+2°... -1°
- Симферополь+15°... +4°
- Сумы+1°... -2°
- Тернополь+2°... -2°
- Харьков+1°... -3°
- Херсон+8°... +2°
- Хмельницкий+2°... -1°
- Черкассы+2°... -1°
- Чернигов+1°... 0°
- Черновцы+2°... -2°
Виргиния, США
- 13 °
Ясно и безоблачноПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:-19 °
Влажность:23 %
Давление:761 мм
Ветер: 4.3 м/с
Вероятность осадков:4 %
Восход:07:17
Закат17:29
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей