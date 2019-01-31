В Чикаго так холодно, что пришлось поджигать рельсы (видео)

18:12, 31 января 2019
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Рельсы поджигают специально, чтобы по ним смог проехать поезд.

В Чикаго температура в некоторые дни была даже ниже, чем в Антарктиде \ Wikimedia Commons
В Чикаго температура в некоторые дни была даже ниже, чем в Антарктиде \ Wikimedia Commons

В северных штатах США этот январь выдался особенно холодным. Например, в Чикаго температура в некоторые дни была даже ниже, чем в Антарктиде.

В Чикаго из-за ледяного дождя отменили сотни авиарейсов (видео)

При холоде металл сужается, в некоторых городах начали разрушаться железнодорожные рельсы, передает Би-би-си. Чтобы восстановить движение поездов, рельсы нужно нагреть до определенной температуры. Оказывается, самый простой способ - поджечь их.

Рельсы поджигают специально, чтобы по ним смог проехать поезд. 

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Теги: #морозы#Чикаго
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