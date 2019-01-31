В Киеве завтра без осадков, днем температура до +3°
Вечером в столице до +1°.
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу в Киеве без осадков, днем температура до +3°.
Тепла не будет: народный синоптик дал прогноз погоды в Украине на начало весны
Погода в Киеве. Температура воздуха днем +3°, вечером - до +1°. Ветер юго-восточный, до 3,7 м/сек.
Солнце в столице взойдет в 07:35, а зайдет в 16:48.
Как сообщал УНИАН, 1 февраля в Украине сохранится теплая погода, в большинстве областей без осадков.
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Погода в Украине
- Винница+2°... 0°
- Днепр+3°... -1°
- Донецк+3°... -3°
- Житомир+2°... 0°
- Запорожье+8°... 0°
- Ивано-Франковск+2°... -5°
- Киев+1°... 0°
- Кировоград+2°... -1°
- Луганск+1°... -4°
- Луцк+2°... 0°
- Львов+1°... -3°
- Николаев+6°... +1°
- Одесса+5°... +1°
- Полтава+1°... -2°
- Ровно+2°... -1°
- Симферополь+15°... +4°
- Сумы+1°... -2°
- Тернополь+2°... -2°
- Харьков+1°... -3°
- Херсон+8°... +2°
- Хмельницкий+2°... -1°
- Черкассы+2°... -1°
- Чернигов+1°... 0°
- Черновцы+2°... -2°
Виргиния, США
- 13 °
Ясно и безоблачноПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:-19 °
Влажность:23 %
Давление:761 мм
Ветер: 4.3 м/с
Вероятность осадков:4 %
Восход:07:17
Закат17:29
Видимость:16 км
Фаза луны:
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