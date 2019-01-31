В Киеве завтра без осадков, днем температура до +3°

17:00, 31 января 2019
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Вечером в столице до +1°.

В Киеве завтра без осадков / УНИАН
В Киеве завтра без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу в Киеве без осадков, днем температура до +3°.

Тепла не будет: народный синоптик дал прогноз погоды в Украине на начало весны

Погода в Киеве. Температура воздуха днем +3°, вечером - до +1°. Ветер юго-восточный, до 3,7 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 07:35, а зайдет в 16:48.

Как сообщал УНИАН, 1 февраля в Украине сохранится теплая погода, в большинстве областей без осадков.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода
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