В первый день февраля в Украине будет тепло и без осадков (видеопрогноз)
На юге температура до +12°.
Согласно данным Погода УНИАН, 1 февраля в Украине сохранится теплая погода, в большинстве областей без осадков.
Тепла не будет: народный синоптик дал прогноз погоды в Украине на начало весны
Прогноз погоды в Украине на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до -3°, днем до +2°. Жителям южных регионов синоптики обещают пасмурную погоду. Температура ночью до 0°, днем до +12°.
На западе Украины без осадков. Температура ночью до -4°, днем до +3°.
В северных областях облачно. Температура ночью до -1°, днем до +3°. В центре практически без осадков, температура ночью до -5°, днем до +3°.
Согласно народному прогнозу, 1 февраля - Макарий. Если в этот день погода ясная, то весна придет рано. Если ночью в небе много звезд - зима задержится. Также считалось, что погода в этот день определяет погоду на весь февраль.
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Погода в Украине
- Винница+2°... 0°
- Днепр+3°... -1°
- Донецк+3°... -3°
- Житомир+2°... 0°
- Запорожье+8°... 0°
- Ивано-Франковск+2°... -5°
- Киев+1°... 0°
- Кировоград+2°... -1°
- Луганск+1°... -4°
- Луцк+2°... 0°
- Львов+1°... -3°
- Николаев+6°... +1°
- Одесса+5°... +1°
- Полтава+1°... -2°
- Ровно+2°... -1°
- Симферополь+15°... +4°
- Сумы+1°... -2°
- Тернополь+2°... -2°
- Харьков+1°... -3°
- Херсон+8°... +2°
- Хмельницкий+2°... -1°
- Черкассы+2°... -1°
- Чернигов+1°... 0°
- Черновцы+2°... -2°