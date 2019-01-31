В первый день февраля в Украине будет тепло и без осадков (видеопрогноз)

На юге температура до +12°.

В Украине завтра без осадков / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 1 февраля в Украине сохранится теплая погода, в большинстве областей без осадков.

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Прогноз погоды в Украине на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до -3°, днем до +2°. Жителям южных регионов синоптики обещают пасмурную погоду. Температура ночью до 0°, днем до +12°.

На западе Украины без осадков. Температура ночью до -4°, днем до +3°.

В северных областях облачно. Температура ночью до -1°, днем до +3°. В центре практически без осадков, температура ночью до -5°, днем до +3°.

Согласно народному прогнозу, 1 февраля - Макарий. Если в этот день погода ясная, то весна придет рано. Если ночью в небе много звезд - зима задержится. Также считалось, что погода в этот день определяет погоду на весь февраль.

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