На Закарпатье лавина перекрыла движение транспорта (видео)

15:40, 31 января 2019
68
0

Сейчас расчистка дороги завершена, движение восстановлено.

На Закарпатье сошла лавина / Укравтодор
На Закарпатье сошла лавина / Укравтодор

В результате схода снежной лавины 30 января в Закарпатской области на трассе Н-09 Мукачево - Рахов - Ивано-Франковск - Рогатин - Львов было перекрыто движение транспорта.

Укргидрометцентр предупреждающих о тумане и гололедице

Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора".

Лавина сошла около 17:00 возле с. Деловое Раховского района. Перерыв в движении продолжался до 18 часов. Расчистка завершена, движение восстановлено.

Напомним, в ближайшие дни в Украине ожидается теплая погода с туманами и небольшим дождем.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#лавина#Закарпатье
Читайте также
На Закарпатье лавина перекрыла движение транспорта (видео) На Закарпатье лавина перекрыла движение транспорта (видео)
Тепло и небольшой дождь: синоптик рассказала о погоде в Украине на ближайшие дни Тепло и небольшой дождь: синоптик рассказала о погоде в Украине на ближайшие дни
Рекордные морозы и снегопады в США: число погибших увеличилось до 10 человек (фото, видео) Рекордные морозы и снегопады в США: число погибших увеличилось до 10 человек (фото, видео)
Из-за лесных пожаров в Австралии эвакуировали более 400 человек Из-за лесных пожаров в Австралии эвакуировали более 400 человек
Укргидрометцентр предупреждает о тумане и гололедице Укргидрометцентр предупреждает о тумане и гололедице
Погода на сегодня: в Украине пройдут дожди и мокрый снег (карта) Погода на сегодня: в Украине пройдут дожди и мокрый снег (карта)
В Киеве завтра пройдет дождь, температура до +2° В Киеве завтра пройдет дождь, температура до +2°

Погода в Украине

Виргиния, США
- 13 °
Ясно и безоблачно
Погода Стерлинг на месяц
23 %
761 мм
4.3 м/с
4 %
Лента новостей
+
Продолжая просматривать pogoda.unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять