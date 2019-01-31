На Закарпатье лавина перекрыла движение транспорта (видео)

Сейчас расчистка дороги завершена, движение восстановлено.

На Закарпатье сошла лавина / Укравтодор

В результате схода снежной лавины 30 января в Закарпатской области на трассе Н-09 Мукачево - Рахов - Ивано-Франковск - Рогатин - Львов было перекрыто движение транспорта.

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Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора".

Лавина сошла около 17:00 возле с. Деловое Раховского района. Перерыв в движении продолжался до 18 часов. Расчистка завершена, движение восстановлено.

Напомним, в ближайшие дни в Украине ожидается теплая погода с туманами и небольшим дождем.