Шторм "Габриэль" принес во Францию мощный ветер (видео)

14:26, 31 января 2019
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В регионе Бретань порывы ветра достигали 133 км/ч.

Францию накрыл шторм / twitter.com/Charlotte_cuir
Францию накрыл шторм / twitter.com/Charlotte_cuir

Зимний шторм "Габриэль" принес на западное побережье Франции сильный ветер.

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В регионе Бретань порывы ветра достигали 133 км/ч, передает Stormnews со ссылкой на Franceinfo.

Из-за непогоды в регионах Нормандия и Новая Аквитания без электроснабжения остались десятки тысяч домов. Во многих районах страны выпал снег. Возникли проблемы с автомобильным и железнодорожным движением.

Напомним, в результате зимнего шторма "Джейден" в США погибли три человека. Из-за непогоды отменили больше тысячи авиарейсов, школы, государственные учреждения были закрыты.

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Теги: #шторм#Франция
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