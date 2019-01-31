Шторм "Габриэль" принес во Францию мощный ветер (видео)
В регионе Бретань порывы ветра достигали 133 км/ч.
Зимний шторм "Габриэль" принес на западное побережье Франции сильный ветер.
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В регионе Бретань порывы ветра достигали 133 км/ч, передает Stormnews со ссылкой на Franceinfo.
Из-за непогоды в регионах Нормандия и Новая Аквитания без электроснабжения остались десятки тысяч домов. Во многих районах страны выпал снег. Возникли проблемы с автомобильным и железнодорожным движением.
??#donostia#sansebastian ça déferle #tempetegabriel#paysbasque#euskadi ? @oskiitaar_ pic.twitter.com/b00IJefFo6— Météo Pyrénées (@Meteo_Pyrenees) 29 января 2019 г.
Напомним, в результате зимнего шторма "Джейден" в США погибли три человека. Из-за непогоды отменили больше тысячи авиарейсов, школы, государственные учреждения были закрыты.
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