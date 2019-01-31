Тепло и небольшой дождь: синоптик рассказала о погоде в Украине на ближайшие дни
По всей Украине завтра ожидается плюсовая температура.
В ближайшие дни в Украине ожидается теплая погода с туманами и небольшим дождем.
Погода на сегодня: в Украине пройдут дожди и мокрый снег (карта)
Такой прогноз погоды в Украине опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.
"Февраль начнется как и завершается январь - ночью около нуля, днем +1...+4 градуса, на юге +4...+9 градусов, в Крыму до +12 градусов.
Туманы, морось, небольшой дождь. Где температура воздуха будет приближаться к нулю или немного будет сползать вниз - мокрый снег", - пишет она.
По прогнозу синоптика, в Киеве ближайшей ночью около нуля, завтра днем +1...+3 градуса, туман, морось, небольшой дождь.
Напомним, в четверг, 31 января, почти по всей Украине ожидаются туманы, гололед и гололедица, объявлен первый уровень опасности.
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Погода в Украине
- Винница+2°... 0°
- Днепр+2°... -1°
- Донецк+2°... -3°
- Житомир+2°... +1°
- Запорожье+7°... 0°
- Ивано-Франковск+2°... -6°
- Киев+1°... 0°
- Кировоград+2°... -1°
- Луганск+1°... -4°
- Луцк+2°... 0°
- Львов+1°... -3°
- Николаев+6°... +1°
- Одесса+9°... +2°
- Полтава+1°... -2°
- Ровно+2°... -1°
- Симферополь+14°... +4°
- Сумы+1°... -2°
- Тернополь+2°... -2°
- Харьков+1°... -3°
- Херсон+10°... +1°
- Хмельницкий+2°... -1°
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