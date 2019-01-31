Тепло и небольшой дождь: синоптик рассказала о погоде в Украине на ближайшие дни

По всей Украине завтра ожидается плюсовая температура.

В ближайшие дни в Украине будет тепло / УНИАН

В ближайшие дни в Украине ожидается теплая погода с туманами и небольшим дождем.

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Такой прогноз погоды в Украине опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Февраль начнется как и завершается январь - ночью около нуля, днем +1...+4 градуса, на юге +4...+9 градусов, в Крыму до +12 градусов.

Туманы, морось, небольшой дождь. Где температура воздуха будет приближаться к нулю или немного будет сползать вниз - мокрый снег", - пишет она.

По прогнозу синоптика, в Киеве ближайшей ночью около нуля, завтра днем +1...+3 градуса, туман, морось, небольшой дождь.

Напомним, в четверг, 31 января, почти по всей Украине ожидаются туманы, гололед и гололедица, объявлен первый уровень опасности.