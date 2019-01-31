В Харькове сняли с дома 100-килограммовую сосульку (фото)

12:37, 31 января 2019
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Ежедневно альпинисты очищают от снега и наледи около 300 крыш.

В Харькове с крыши дома сняли ледяную глыбу весом в центнер / фото Facebook Юрий Сидоренко
В Харькове с крыши дома сняли ледяную глыбу весом в центнер / фото Facebook Юрий Сидоренко

В Харькове после пришедшей оттепели на крышах образовались 100-килограммовые ледяные глыбы.

Фото такой глыбы на своей странице в Facebook опубликовал директор департамента по делам информации Харьковского городского совета Юрий Сидоренко.

"Вот такие ледяные глыбы, весом по 100 килограммов, снимают альпинисты с домов Харькова", - подписал фото Сидоренко.

Как сообщили в Харьковском горсовете, ежедневно альпинисты очищают около 300 крыш.

фото Facebook Юрий Сидоренко
фото Facebook Юрий Сидоренко

Как сообщал УНИАН, в Кременчуге из-за падения сосульки с травмой головы госпитализировали подростка.

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Теги: #Харьков#сосульки
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