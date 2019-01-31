Рекордные морозы и снегопады в США: число погибших увеличилось до 10 человек (фото, видео)

11:42, 31 января 2019
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В ряде штатов из-за рекордно низких температур ввели чрезвычайное положение.

Последствия непогоды в США / twitter.com/ReadingEagle
Последствия непогоды в США / twitter.com/ReadingEagle

В результате снегопадов и рекордных морозов на Среднем Западе США погибли 10 человек.

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В ряде штатов из-за рекордно низких температур ввели чрезвычайное положение. В регионах, затронутых арктическим холодом, проживает почти 250 миллионов американцев, сообщает Euronews.

В Милуоки столбик термометра опустился до -29, что при сильном ветре ощущается как -44 градуса по Цельсию.

Температура в Чикаго -45, в Миннеаполисе -47 с учетом ветра.

В аэропортах Среднего Запада 30 января были отменены свыше двух тысяч рейсов. По ряду направлений прекращено железнодорожное сообщение.

Из-за непогоды закрыты школы и университеты. Во многих населенных пунктах не работают государственные учреждения.

Синоптики прогнозируют, что в ближайшие дни морозы не отступят, а наоборот - окрепнут.

В ряде городов общественные места используются как центры обогрева, организуется раздача теплых вещей бездомным. Власти призывают жителей не пользоваться транспортом, по возможности, не покидать свои дома.

Напомним, в аэропортах Великобритании, Франции и Бельгии из-за снегопадов существенно задерживаются авиарейсы.

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Теги: #снег#США#морозы
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