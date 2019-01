Рекордные морозы и снегопады в США: число погибших увеличилось до 10 человек (фото, видео)

В ряде штатов из-за рекордно низких температур ввели чрезвычайное положение.

В ряде штатов из-за рекордно низких температур ввели чрезвычайное положение. В регионах, затронутых арктическим холодом, проживает почти 250 миллионов американцев, сообщает Euronews.

В Милуоки столбик термометра опустился до -29, что при сильном ветре ощущается как -44 градуса по Цельсию.

Температура в Чикаго -45, в Миннеаполисе -47 с учетом ветра.

В аэропортах Среднего Запада 30 января были отменены свыше двух тысяч рейсов. По ряду направлений прекращено железнодорожное сообщение.

Из-за непогоды закрыты школы и университеты. Во многих населенных пунктах не работают государственные учреждения.

Синоптики прогнозируют, что в ближайшие дни морозы не отступят, а наоборот - окрепнут.

В ряде городов общественные места используются как центры обогрева, организуется раздача теплых вещей бездомным. Власти призывают жителей не пользоваться транспортом, по возможности, не покидать свои дома.

Chicago looking very snowy on this January morning. Hoping all of our employees in the Chicago office are staying warm today! #chicagosnow pic.twitter.com/q862NHuRBa

State Police are on the scene and investigating a multiple vehicle crash on the Thruway near Batavia. More than 20 vehicles, including a state police vehicle, were involved in the crash. pic.twitter.com/5cJV9XTnJh