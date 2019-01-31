Сырость и морозы до -25°: синоптики дали прогноз погоды в Украине на ближайшее время
Уже 6 февраля в Украине снова похолодает.
В ближайшее время в Украине сохранится теплая погода, а это значит, что некоторое время украинцам еще придется мириться с сыростью и слякотью на улице.
Как рассказала "Фактам" заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня, весенняя погода в Украине продержится еще неделю.
"Оттепель, которая пришла в Украину, продержится и в первых числах февраля, — говорит Наталья Голеня. - По ночам местами может подмерзать, но несущественно. На большей части страны температура воздуха будет колебаться от 3 градусов мороза до 3 тепла. В южных областях, Закарпатье и Прикарпатье 2—3 февраля дневная температура достигнет отметок плюс 5—10, а в Крыму — до плюс 15 градусов. А уже 6 февраля в Украине похолодает. По нашим расчетам, морозы будут умеренные", - говорит синоптик.
Также, по ее словам, оттепель будет сопровождаться осадками.
Тепла не будет: народный синоптик дал прогноз погоды в Украине на начало весны
"Осадки будут, но незначительные. Так, 31 января на западе, севере и в центре страны прогнозируем небольшой дождь, который на западе будет сопровождаться мокрым снегом. Но уже в выходные (2 и 3 февраля), а также в начале следующей недели существенных осадков в Украине не ожидается", - уточнила Голеня.
В то же время народный синоптик Леонид Горбань сообщил, что оттепель в Украине продержится только до 3—4 февраля.
"С 5 февраля ожидаются сильные морозы, местами до минус 25 градусов, — говорит Леонид Горбань. — Продлятся они недолго: уже с 13 по 16 февраля нас ожидает небольшая оттепель с ночной температурой до минус 2 градусов. Потом в Украину придет похолодание до минус 5 градусов. С 24 февраля на пару дней снова немного потеплеет, а вот конец последнего месяца зимы покажет себя: ожидаются морозы до минус 10— 12 градусов, а на севере — местами до минус 15. Такая погода сохранится и в первой декаде марта. Во время небольшой оттепели (2 и 4 февраля) в Украине пройдут дожди, а вот 9, 18, 19, 23 и 27 февраля ожидается снег", - рассказал Горбань.
Как сообщала Погода. УНИАН, Украину в феврале ждет резкая смена погоды.
Погода в Украине
- Винница+2°... 0°
- Днепр+2°... -1°
- Донецк+2°... -3°
- Житомир+2°... +1°
- Запорожье+6°... 0°
- Ивано-Франковск+2°... -5°
- Киев+1°... 0°
- Кировоград+2°... -1°
- Луганск+1°... -4°
- Луцк+2°... -1°
- Львов+1°... -3°
- Николаев+8°... +1°
- Одесса+9°... +2°
- Полтава+1°... -2°
- Ровно+2°... -1°
- Симферополь+14°... +4°
- Сумы+1°... -2°
- Тернополь+2°... -3°
- Харьков0°... -3°
- Херсон+10°... +1°
- Хмельницкий+2°... -1°
- Черкассы+1°... -1°
- Чернигов+1°... 0°
- Черновцы+2°... -2°