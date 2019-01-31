Сырость и морозы до -25°: синоптики дали прогноз погоды в Украине на ближайшее время

Уже 6 февраля в Украине снова похолодает.

Оттепель будет сопровождаться осадками / УНИАН

В ближайшее время в Украине сохранится теплая погода, а это значит, что некоторое время украинцам еще придется мириться с сыростью и слякотью на улице.

Как рассказала "Фактам" заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня, весенняя погода в Украине продержится еще неделю.

"Оттепель, которая пришла в Украину, продержится и в первых числах февраля, — говорит Наталья Голеня. - По ночам местами может подмерзать, но несущественно. На большей части страны температура воздуха будет колебаться от 3 градусов мороза до 3 тепла. В южных областях, Закарпатье и Прикарпатье 2—3 февраля дневная температура достигнет отметок плюс 5—10, а в Крыму — до плюс 15 градусов. А уже 6 февраля в Украине похолодает. По нашим расчетам, морозы будут умеренные", - говорит синоптик.

Также, по ее словам, оттепель будет сопровождаться осадками.

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"Осадки будут, но незначительные. Так, 31 января на западе, севере и в центре страны прогнозируем небольшой дождь, который на западе будет сопровождаться мокрым снегом. Но уже в выходные (2 и 3 февраля), а также в начале следующей недели существенных осадков в Украине не ожидается", - уточнила Голеня.

В то же время народный синоптик Леонид Горбань сообщил, что оттепель в Украине продержится только до 3—4 февраля.

"С 5 февраля ожидаются сильные морозы, местами до минус 25 градусов, — говорит Леонид Горбань. — Продлятся они недолго: уже с 13 по 16 февраля нас ожидает небольшая оттепель с ночной температурой до минус 2 градусов. Потом в Украину придет похолодание до минус 5 градусов. С 24 февраля на пару дней снова немного потеплеет, а вот конец последнего месяца зимы покажет себя: ожидаются морозы до минус 10— 12 градусов, а на севере — местами до минус 15. Такая погода сохранится и в первой декаде марта. Во время небольшой оттепели (2 и 4 февраля) в Украине пройдут дожди, а вот 9, 18, 19, 23 и 27 февраля ожидается снег", - рассказал Горбань.

Как сообщала Погода. УНИАН, Украину в феврале ждет резкая смена погоды.