Из-за лесных пожаров в Австралии эвакуировали более 400 человек

10:42, 31 января 2019
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Пожарные не могут локализовать пламя почти две недели.

Австралию накрыла рекордная жара / wildfiretoday.com, Olivia Hicks
Австралию накрыла рекордная жара / wildfiretoday.com, Olivia Hicks

Из-за масштабных лесных пожаров в австралийском штате Тасмания эвакуировали более 400 человек.

Сентябрь-2018 стал самым засушливым в истории Австралии

Пожарные не могут локализовать пламя почти две недели из-за погодных условий, сообщает Euronews.

Пожары охватили восемь районов, включая национальный парк Hartz Mountains и лесной заказник Арве Луп.

Засуха также привела к массовому мору рыбы на юго-востоке Австралии. Сотни тысяч пресноводных особей всплыли кверху брюхом в реке Дарлинг - притоке Муррея, крупнейшей реки Австралии. Это не первый случай: несколько недель назад здесь же были найдены до миллиона мертвых особей.

Напомним, из зоны лесных пожаров в австралийском штате Квинсленд эвакуировали около 8 тысяч человек.

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Теги: #Австралия#жара
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