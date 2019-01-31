Укргидрометцентр предупреждает о тумане и гололедице

09:40, 31 января 2019
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Объявлен первый уровень опасности.

В Украине сохраняется гололедица / УНИАН
В Украине сохраняется гололедица / УНИАН

В четверг, 31 января, почти по всей Украине ожидаются туманы, гололед и гололедица, объявлен первый уровень опасности.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"31 января в большинстве областей туманы, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый); местами, кроме юга, гололед, на дорогах гололедица", - говорится в сообщении.

Напомним, в четверг, 31 января, в Украине сохранится теплая погода, во многих областях пройдут дожди и мокрый снег.

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Теги: #погода#туман
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