Сегодня в Киеве без осадков, температура до +2°
В столице сегодня будет пасмурно.
Согласно данным Погода УНИАН, 31 января в Киеве без осадков, днем температура до +2°.
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Прогноз погоды в Киеве. Температура воздуха днем +2°, вечером - до +1°. Ветер юго-восточный, до 4,6 м/сек.
Солнце в столице взошло в 07:36, а зайдет в 16:46.
Как сообщал УНИАН, в четверг, 31 января, в Украине сохранится теплая погода, во многих областях пройдут дожди и мокрый снег.
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Погода в Украине
- Винница+3°... +1°
- Днепр+3°... -1°
- Донецк+2°... -3°
- Житомир+2°... +1°
- Запорожье+6°... 0°
- Ивано-Франковск+2°... -6°
- Киев+1°... 0°
- Кировоград+1°... -1°
- Луганск+1°... -3°
- Луцк+2°... -1°
- Львов+1°... -3°
- Николаев+8°... +1°
- Одесса+10°... +2°
- Полтава+1°... -2°
- Ровно+2°... -1°
- Симферополь+14°... +4°
- Сумы+1°... -2°
- Тернополь+2°... -3°
- Харьков+1°... -2°
- Херсон+10°... +1°
- Хмельницкий+2°... -3°
- Черкассы+1°... -1°
- Чернигов+2°... 0°
- Черновцы+2°... -3°
Виргиния, США
- 14 °
Ясно и безоблачноПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:-19 °
Влажность:17 %
Давление:762 мм
Ветер: 4.8 м/с
Вероятность осадков:4 %
Восход:07:17
Закат17:29
Видимость:16 км
Фаза луны:
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