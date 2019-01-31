Сегодня в Киеве без осадков, температура до +2°

В столице сегодня будет пасмурно.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 31 января в Киеве без осадков, днем температура до +2°.

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Прогноз погоды в Киеве. Температура воздуха днем +2°, вечером - до +1°. Ветер юго-восточный, до 4,6 м/сек.

Солнце в столице взошло в 07:36, а зайдет в 16:46.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 31 января, в Украине сохранится теплая погода, во многих областях пройдут дожди и мокрый снег.

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