Погода на сегодня: в Украине пройдут дожди и мокрый снег (карта)

На юге температура до +14°.

В Украине сегодня ожидаются осадки / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 31 января, в Украине сохранится теплая погода, во многих областях пройдут дожди и мокрый снег.

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Прогноз погоды в Украине на сегодня. На востоке без осадков, температура до +1°. Жителям южных регионов синоптики обещают небольшую облачность. Температура до +14°.

На западе Украины пройдут дожди и снег с дождем. Температура до +3°.

В северных областях также ожидаются осадки. Температура до +2°. В центре местами пройдет дождь и снег, температура до +3°.

Прогноз на 31 января / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 31 января - Афанасия и Кирилла. Афанасьевские морозы шуток шутить не любят. На Афанасия солнце в полдень - весна ранняя.

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