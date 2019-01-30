В США объявлено чрезвычайное положение из-за сильного снежного шторма (видео)

В результате шторма уже погибло по меньшей мере три человека.

В США ожидается температура ниже 60 градусов по Цельсию \ фото УНИАН

В США из-за сильного снежного шторма Jayden объявили чрезвычайное положение.

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Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Weather Channel, в результате шторма погибло по меньшей мере три человека, в ряде штатов отменили авиаперелеты в 25 аэропортах и объявили чрезвычайное положение. Также в некоторых штатах закрыли все государственные учреждения. Практически все поезда, которые обслуживает американская железная дорога Amtrak были отменены в среду и четверг. Почтовая служба США объявила о том, что почта не будут доставлять в определенных частях страны из-за похолодания.

В результате ДТП на обледеневших участках дороги погибли два человека, еще один умер под колесами снегоочистительной машины. Вследствие других дорожных происшествий получили ранения семь человек.

На Среднем Западе США близ Чикаго может стать холоднее, чем за Полярным кругом.

"Чрезвычайно низкие температуры на этой неделе в некоторых частях Соединенных Штатов контрастируют с общей тенденцией к более теплым зимам. Удивительно, но это также может быть результатом потепления, - говорится в статье The New York Times. - Новые исследования показывают, что потепление в Арктике приводит к изменениям в потоках воздуха и отжимает полярный воздух вниз к широтам, которые не приспособлены к ним и часто не готовы ". "Зимние ураганы не означают, что глобального потепления нет", - говорится в сообщении Национальной администрации США по океанам и атмосфере.