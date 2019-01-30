В Киеве завтра пройдет дождь, температура до +2°

В столице завтра будет тепло.

В Киеве завтра пройдет дождь / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 31 января в Киеве пройдет ливень, днем температура до +2°.

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Погода в Киеве на завтра. Температура воздуха днем +2°, вечером - до +1°. Ветер юго-восточный, до 4,6 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 07:36, а зайдет в 16:46.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 31 января, в Украине сохранится теплая погода, во многих областях пройдут дожди и мокрый снег.

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