В Киеве завтра пройдет дождь, температура до +2°
В столице завтра будет тепло.
Согласно данным Погода УНИАН, 31 января в Киеве пройдет ливень, днем температура до +2°.
В Киеве сегодня пройдет дождь, днем температура до +4°
Погода в Киеве на завтра. Температура воздуха днем +2°, вечером - до +1°. Ветер юго-восточный, до 4,6 м/сек.
Солнце в столице взойдет в 07:36, а зайдет в 16:46.
Как сообщал УНИАН, в четверг, 31 января, в Украине сохранится теплая погода, во многих областях пройдут дожди и мокрый снег.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+3°... 0°
- Днепр+3°... -1°
- Донецк+2°... -2°
- Житомир+3°... +1°
- Запорожье+7°... 0°
- Ивано-Франковск+2°... -1°
- Киев+3°... 0°
- Кировоград+4°... -1°
- Луганск0°... -1°
- Луцк+1°... -1°
- Львов+1°... -2°
- Николаев+10°... +1°
- Одесса+8°... +1°
- Полтава+2°... -2°
- Ровно+1°... -1°
- Симферополь+14°... +6°
- Сумы+2°... -3°
- Тернополь+1°... 0°
- Харьков+2°... -3°
- Херсон+10°... +1°
- Хмельницкий+3°... +1°
- Черкассы+4°... -2°
- Чернигов+3°... 0°
- Черновцы+2°... 0°
Виргиния, США
- 5 °
Практически безоблачноПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:-10 °
Влажность:32 %
Давление:753 мм
Ветер: 8.5 м/с
Вероятность осадков:11 %
Восход:07:18
Закат17:28
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей