Погода на завтра: последний день января в Украине пройдет с дождями и мокрым снегом (видеопрогноз)

Без осадков будет только на востоке страны.

Завтра в Украине ожидается мокрый снег / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 31 января, в Украине сохранится теплая погода, во многих областях пройдут дожди и мокрый снег.

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Прогноз погоды в Украине. На востоке без осадков, температура ночью до -3°, днем до +1°. Жителям южных регионов синоптики обещают небольшую облачность. Температура ночью до 0°, днем до +14°.

На западе Украины пройдут дожди и снег с дождем. Температура ночью до -3°, днем до +3°.

В северных областях также ожидаются осадки. Температура ночью до -1°, днем до +2°. В центре местами пройдет дождь и снег, температура ночью до -2°, днем до +3°.

Согласно народному прогнозу, 31 января - Афанасия и Кирилла. Афанасьевские морозы шуток шутить не любят. На Афанасия солнце в полдень - весна ранняя.

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