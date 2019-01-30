Погода на завтра: последний день января в Украине пройдет с дождями и мокрым снегом (видеопрогноз)
Без осадков будет только на востоке страны.
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 31 января, в Украине сохранится теплая погода, во многих областях пройдут дожди и мокрый снег.
В Украине сегодня будет тепло, местами пройдут дожди и мокрый снег (карта)
Прогноз погоды в Украине. На востоке без осадков, температура ночью до -3°, днем до +1°. Жителям южных регионов синоптики обещают небольшую облачность. Температура ночью до 0°, днем до +14°.
На западе Украины пройдут дожди и снег с дождем. Температура ночью до -3°, днем до +3°.
В северных областях также ожидаются осадки. Температура ночью до -1°, днем до +2°. В центре местами пройдет дождь и снег, температура ночью до -2°, днем до +3°.
Согласно народному прогнозу, 31 января - Афанасия и Кирилла. Афанасьевские морозы шуток шутить не любят. На Афанасия солнце в полдень - весна ранняя.
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Погода в Украине
- Винница+3°... 0°
- Днепр+3°... -1°
- Донецк+2°... -2°
- Житомир+3°... +1°
- Запорожье+7°... 0°
- Ивано-Франковск+2°... -1°
- Киев+3°... 0°
- Кировоград+4°... -1°
- Луганск0°... -1°
- Луцк+1°... -1°
- Львов+1°... -2°
- Николаев+10°... +1°
- Одесса+8°... +1°
- Полтава+2°... -2°
- Ровно+1°... -1°
- Симферополь+14°... +6°
- Сумы+2°... -3°
- Тернополь+1°... 0°
- Харьков+2°... -3°
- Херсон+10°... +1°
- Хмельницкий+3°... +1°
- Черкассы+4°... -2°
- Чернигов+3°... 0°
- Черновцы+2°... 0°