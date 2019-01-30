В Польше 32 человека оказались под завалами после землетрясения в шахте

Землетрясение магнитудой 4,9 ощущалось в Чехии, Германии и Словакии.

На западе Польши из-за сильного землетрясения на шахте "Рудна" произошло обрушение, 32 горняка оказались под завалами.

Читайте также Непогода в Европе: в Бельгии, Великобритании и Франции из-за снегопадов задерживают авиарейсы

Семь человек с травмами доставили в больницу, говорится в сюжете ТСН.

Землетрясение магнитудой 4,9 ощущалось в Чехии, Германии и Словакии. В спасательной операции задействованы более десятка поисковых команд. Шахта "Рудна", на которой произошла авария - крупнейший в Европе рудник меди.

Напомним, во вторник, 29 января, у восточного побережья японской префектуры Тиба произошло землетрясение магнитудой 5,3.