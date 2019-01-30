В Польше 32 человека оказались под завалами после землетрясения в шахте

15:39, 30 января 2019
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Землетрясение магнитудой 4,9 ощущалось в Чехии, Германии и Словакии.

На западе Польши из-за сильного землетрясения на шахте "Рудна" произошло обрушение, 32 горняка оказались под завалами.

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Семь человек с травмами доставили в больницу, говорится в сюжете ТСН.

Землетрясение магнитудой 4,9 ощущалось в Чехии, Германии и Словакии. В спасательной операции задействованы более десятка поисковых команд. Шахта "Рудна", на которой произошла авария - крупнейший в Европе рудник меди.

Напомним, во вторник, 29 января, у восточного побережья японской префектуры Тиба произошло землетрясение магнитудой 5,3.

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Теги: #землетрясение#Польша
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