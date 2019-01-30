Народный синоптик спрогнозировал начало весны с "добрячими морозами"

14:49, 30 января 2019
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По словам народного синоптика, первая десятидневка марта будет полностью с морозами.

Народный синоптик обещает морозы до -13 / фото УНИАН
Народный синоптик обещает морозы до -13 / фото УНИАН

Погода в Украине в марте ожидается холодной, ночные заморозки будут доходить до -13.

Об этом рассказал народный синоптик Леонид Горбань, передает «Обозреватель». По его словам, теплого начала весны в Украине ждать не следует.

"Первая десятидневка марта — полностью с морозами. При этом морозы добрячие. Ночные температуры будут доходить до -13...-7", — отметил Горбань.

"Затем в 20-х числах марта будут легкие ночные морозы -4...-2. 3-4 дня они будут держаться", — добавил он.

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Теги: #прогноз#зима
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