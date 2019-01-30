Непогода в Европе: в Бельгии, Великобритании и Франции из-за снегопадов задерживают авиарейсы

14:33, 30 января 2019
81
0

Из-за снега задерживаются рейсы в Манчестере, Париже, Лилле и Брюсселе.

В Европе из-за непогоды задерживаются рейсы / portal.lviv.ua
В Европе из-за непогоды задерживаются рейсы / portal.lviv.ua

В аэропортах Великобритании, Франции и Бельгии из-за снегопадов существенно задерживаются авиарейсы.

США сковали лютые морозы: в Чикаго будет холоднее, чем кое-где в Антарктике (видео)

Соответствующее сообщение размещено в Twitter Европейской организации по безопасности воздушной навигации.

"Снег вызвал высокий уровень задержек рейсов в Манчестере, Париже, Лилле и Брюсселе", - говорится в заявлении.

Напомним, в результате зимнего шторма "Джейден" в США погибли три человека. Из-за непогоды отменили больше тысячи авиарейсов, школы, государственные учреждения были закрыты.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #снег#Европа#погода
Читайте также
Непогода в Европе: в Бельгии, Великобритании и Франции из-за снегопадов задерживают авиарейсы Непогода в Европе: в Бельгии, Великобритании и Франции из-за снегопадов задерживают авиарейсы
В Японии произошло мощное землетрясение В Японии произошло мощное землетрясение
На популярном турецком курорте мощный торнадо переломал самолеты и покалечил людей (видео) На популярном турецком курорте мощный торнадо переломал самолеты и покалечил людей (видео)
В Киеве сегодня пройдет дождь, днем температура до +4° В Киеве сегодня пройдет дождь, днем температура до +4°
В Украине сегодня будет тепло, местами пройдут дожди и мокрый снег (карта) В Украине сегодня будет тепло, местами пройдут дожди и мокрый снег (карта)
США сковали лютые морозы: в Чикаго будет холоднее, чем кое-где в Антарктике (видео) США сковали лютые морозы: в Чикаго будет холоднее, чем кое-где в Антарктике (видео)
В Кейптауне бушуют природные пожары (фото, видео) В Кейптауне бушуют природные пожары (фото, видео)

Погода в Украине

Виргиния, США
- 9 °
Практически безоблачно
Погода Стерлинг на месяц
27 %
752 мм
8.2 м/с
6 %
Лента новостей
+
Продолжая просматривать pogoda.unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять