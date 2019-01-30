Непогода в Европе: в Бельгии, Великобритании и Франции из-за снегопадов задерживают авиарейсы
Из-за снега задерживаются рейсы в Манчестере, Париже, Лилле и Брюсселе.
В аэропортах Великобритании, Франции и Бельгии из-за снегопадов существенно задерживаются авиарейсы.
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Соответствующее сообщение размещено в Twitter Европейской организации по безопасности воздушной навигации.
"Снег вызвал высокий уровень задержек рейсов в Манчестере, Париже, Лилле и Брюсселе", - говорится в заявлении.
Snow causing high levels of #flightdelay at Manchester, Paris, Lille and Brussels https://t.co/9jlAxCmjZe— EUROCONTROL (@eurocontrol) 30 января 2019 г.
Напомним, в результате зимнего шторма "Джейден" в США погибли три человека. Из-за непогоды отменили больше тысячи авиарейсов, школы, государственные учреждения были закрыты.
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