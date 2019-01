Непогода в Европе: в Бельгии, Великобритании и Франции из-за снегопадов задерживают авиарейсы

Из-за снега задерживаются рейсы в Манчестере, Париже, Лилле и Брюсселе.

Соответствующее сообщение размещено в Twitter Европейской организации по безопасности воздушной навигации.

"Снег вызвал высокий уровень задержек рейсов в Манчестере, Париже, Лилле и Брюсселе", - говорится в заявлении.

Snow causing high levels of #flightdelay at Manchester, Paris, Lille and Brussels https://t.co/9jlAxCmjZe