Зимний шторм "Джейден" в США: трое погибших, более тысячи отмененных авиарейсов (видео)

Из-за непогоды школы, государственные учреждения были закрыты.

Два человекА погибли в двух ДТП на западе штата Айова, передает The Weather Channel.

В городке Либертивилль (штат Иллинойс) мужчина скончался от удара снегоуборочной машины.

Из-за шторма были отменены более 1300 авиарейсов, большинство самолетов должны были вылететь из чикагских аэропортов О'Хара и Мидуэй.

Front yards are covered in this neighborhood of Whitfield County. @WRCB@WRCBweather#Georgia#GAWXpic.twitter.com/RnArellHDk