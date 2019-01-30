Зимний шторм "Джейден" в США: трое погибших, более тысячи отмененных авиарейсов (видео)

12:52, 30 января 2019
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Из-за непогоды школы, государственные учреждения были закрыты.

Последствия шторма "Джейден" в США / twitter.com/joeduceyreports
Последствия шторма "Джейден" в США / twitter.com/joeduceyreports

В результате зимнего шторма "Джейден" в США погибли три человека. Из-за непогоды отменили больше тысячи авиарейсов, школы, государственные учреждения были закрыты.

В результате схода оползня на отель в Перу погибли 15 человек

Два человекА погибли в двух ДТП на западе штата Айова, передает The Weather Channel.

В городке Либертивилль (штат Иллинойс) мужчина скончался от удара снегоуборочной машины.

Из-за шторма были отменены более 1300 авиарейсов, большинство самолетов должны были вылететь из чикагских аэропортов О'Хара и Мидуэй.

Напомним, мощный тихоокеанский шторм принес в американский штат Калифорния сильный ветер, дожди и снег.

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Теги: #США#шторм
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