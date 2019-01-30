Зимний шторм "Джейден" в США: трое погибших, более тысячи отмененных авиарейсов (видео)
Из-за непогоды школы, государственные учреждения были закрыты.
В результате зимнего шторма "Джейден" в США погибли три человека. Из-за непогоды отменили больше тысячи авиарейсов, школы, государственные учреждения были закрыты.
В результате схода оползня на отель в Перу погибли 15 человек
Два человекА погибли в двух ДТП на западе штата Айова, передает The Weather Channel.
В городке Либертивилль (штат Иллинойс) мужчина скончался от удара снегоуборочной машины.
Из-за шторма были отменены более 1300 авиарейсов, большинство самолетов должны были вылететь из чикагских аэропортов О'Хара и Мидуэй.
Front yards are covered in this neighborhood of Whitfield County. @WRCB@WRCBweather#Georgia#GAWXpic.twitter.com/RnArellHDk— Michelle Heron (@MichelleWRCB) 29 января 2019 г.
Напомним, мощный тихоокеанский шторм принес в американский штат Калифорния сильный ветер, дожди и снег.
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