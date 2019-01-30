В Японии произошло мощное землетрясение

Землетрясение произошло у восточного побережья префектуры Тиба.

В Японии произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Во вторник, 29 января, у восточного побережья японской префектуры Тиба произошло землетрясение магнитудой 5,3.

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Эпицентр подземных толчков находился в точке с координатами 35 градусов северной широты и 141,1 градуса восточной долготы. Гипоцентр залегал на глубине 40 км, передает Синьхуа со ссылкой на Японское метеорологическое агентство.

Землетрясение произошло в 12:42 по местному времени.

Напомним, на острове Кутиноэрабу в префектуре Кагосима на юго-западе Японии произошло извержение вулкана.