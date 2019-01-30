Почти весна: в Украину идет тепло до +13 градусов
Завтра осадки в Украине прекратятся.
В четверг, 31 января, осадки в Украине прекратся, в большинстве регионов установится по-весеннему теплая погода.
Украинцев предупреждают о тумане и гололедице
Об этом говорится в прогнозе на сайте Украинского гидрометцентра.
Так, завтра на востоке Украины днем тепература воздуха поднимется до +3 градусов, на юге - до +13 градусов.
В западных областях температура будет в пределах +3...+4 градусов, в северных - до +2. В центре Украины 31 января ожидается до +4 градусов.
По всей стране завтра будет пасмурно, но без осадков.
Напомним, погода в Украине в марте будет холодной, ночные заморозки будут доходить до -13 градусов.
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Погода в Украине
- Винница+4°... 0°
- Днепр+4°... -1°
- Донецк+2°... -2°
- Житомир+3°... +1°
- Запорожье+6°... 0°
- Ивано-Франковск+2°... -2°
- Киев+4°... -1°
- Кировоград+3°... -2°
- Луганск+1°... -2°
- Луцк0°... -1°
- Львов+1°... -2°
- Николаев+10°... 0°
- Одесса+10°... +2°
- Полтава+3°... -3°
- Ровно0°... -1°
- Симферополь+14°... +6°
- Сумы+3°... -3°
- Тернополь+1°... -1°
- Харьков+2°... -3°
- Херсон+10°... 0°
- Хмельницкий+3°... +1°
- Черкассы+4°... -2°
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