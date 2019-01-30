Почти весна: в Украину идет тепло до +13 градусов

Завтра осадки в Украине прекратятся.

В Украину идет потепление / УНИАН

В четверг, 31 января, осадки в Украине прекратся, в большинстве регионов установится по-весеннему теплая погода.

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Об этом говорится в прогнозе на сайте Украинского гидрометцентра.

Так, завтра на востоке Украины днем тепература воздуха поднимется до +3 градусов, на юге - до +13 градусов.

В западных областях температура будет в пределах +3...+4 градусов, в северных - до +2. В центре Украины 31 января ожидается до +4 градусов.

По всей стране завтра будет пасмурно, но без осадков.

Завтра в Украине будет тепло / Укргидрометцентр

Напомним, погода в Украине в марте будет холодной, ночные заморозки будут доходить до -13 градусов.