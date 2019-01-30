Почти весна: в Украину идет тепло до +13 градусов

10:54, 30 января 2019
6383
1

Завтра осадки в Украине прекратятся.

В Украину идет потепление / УНИАН
В Украину идет потепление / УНИАН

В четверг, 31 января, осадки в Украине прекратся, в большинстве регионов установится по-весеннему теплая погода.

Украинцев предупреждают о тумане и гололедице

Об этом говорится в прогнозе на сайте Украинского гидрометцентра

Так, завтра на востоке Украины днем тепература воздуха поднимется до +3 градусов, на юге - до +13 градусов. 

В западных областях температура будет в пределах +3...+4 градусов, в северных - до +2. В центре Украины 31 января ожидается до +4 градусов.

По всей стране завтра будет пасмурно, но без осадков.

Завтра в Украине будет тепло / Укргидрометцентр
Завтра в Украине будет тепло / Укргидрометцентр

Напомним, погода в Украине в марте будет холодной, ночные заморозки будут доходить до -13 градусов.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#потепление
Читайте также
В Японии произошло мощное землетрясение В Японии произошло мощное землетрясение
На популярном турецком курорте мощный торнадо переломал самолеты и покалечил людей (видео) На популярном турецком курорте мощный торнадо переломал самолеты и покалечил людей (видео)
В Киеве сегодня пройдет дождь, днем температура до +4° В Киеве сегодня пройдет дождь, днем температура до +4°
В Украине сегодня будет тепло, местами пройдут дожди и мокрый снег (карта) В Украине сегодня будет тепло, местами пройдут дожди и мокрый снег (карта)
США сковали лютые морозы: в Чикаго будет холоднее, чем кое-где в Антарктике (видео) США сковали лютые морозы: в Чикаго будет холоднее, чем кое-где в Антарктике (видео)
Морозы до -30: народный синоптик рассказал, когда в Украину придет "настоящая зима" Морозы до -30: народный синоптик рассказал, когда в Украину придет "настоящая зима"
Первые репетиции весны: синоптик рассказала о погоде в Украине на ближайшие дни Первые репетиции весны: синоптик рассказала о погоде в Украине на ближайшие дни

Погода в Украине

Виргиния, США
- 13 °
Ясно и безоблачно
Погода Стерлинг на месяц
26 %
752 мм
9.2 м/с
6 %
Лента новостей
+
Продолжая просматривать pogoda.unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять