Украинцев предупреждают о тумане и гололедице

10:44, 30 января 2019
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Объявлен I уровень опасности.

Украинцев предупреждают о тумане / фото УНИАН
Украинцев предупреждают о тумане / фото УНИАН

В среду, 30 января, в большинстве регионов Украины ожидается туман, на дорогах местами гололедица.

В Украине сегодня будет тепло, местами пройдут дожди и мокрый снег (карта)

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"Днем 30 января на большей части территории Украины туманы, видимость 200-500 м, на дорогах местами гололедица (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, в ближайшие дни в Украине ожидается теплая погода с дождями и мокрым снегом.

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Теги: #погода#туман#гололедица
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