Украинцев предупреждают о тумане и гололедице
Объявлен I уровень опасности.
В среду, 30 января, в большинстве регионов Украины ожидается туман, на дорогах местами гололедица.
В Украине сегодня будет тепло, местами пройдут дожди и мокрый снег (карта)
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"Днем 30 января на большей части территории Украины туманы, видимость 200-500 м, на дорогах местами гололедица (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
Напомним, в ближайшие дни в Украине ожидается теплая погода с дождями и мокрым снегом.
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