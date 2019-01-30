Украинцев предупреждают о тумане и гололедице

Объявлен I уровень опасности.

Украинцев предупреждают о тумане / фото УНИАН

В среду, 30 января, в большинстве регионов Украины ожидается туман, на дорогах местами гололедица.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"Днем 30 января на большей части территории Украины туманы, видимость 200-500 м, на дорогах местами гололедица (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, в ближайшие дни в Украине ожидается теплая погода с дождями и мокрым снегом.