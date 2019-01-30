Тепла не будет: народный синоптик дал прогноз погоды в Украине на начало весны

Температура воздуха будет опускаться до -13 градусов.

В марте в Украине будет холодно / Фото УНИАН

Погода в Украине в марте будет холодной, ночные заморозки будут доходить до -13 градусов.

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Теплого начала весны в Украине ожидать не приходится. Об этом "Обозревателю" рассказал народный синоптик Леонид Горбань.

"Первая десятидневка марта - полностью с морозами. Притом, морозы довольно хорошие. Ночные температуры будут доходить до -7...-13", - отметил Горбань.

По его прогнозу, легкие ночные морозы до -2...-4 градусов также ожидаются в 20-х числах марта.

Напомним, в ближайшие дни в Украине ожидается теплая погода с дождями и мокрым снегом.