Тепла не будет: народный синоптик дал прогноз погоды в Украине на начало весны
Температура воздуха будет опускаться до -13 градусов.
Погода в Украине в марте будет холодной, ночные заморозки будут доходить до -13 градусов.
В Украине сегодня будет тепло, местами пройдут дожди и мокрый снег (карта)
Теплого начала весны в Украине ожидать не приходится. Об этом "Обозревателю" рассказал народный синоптик Леонид Горбань.
"Первая десятидневка марта - полностью с морозами. Притом, морозы довольно хорошие. Ночные температуры будут доходить до -7...-13", - отметил Горбань.
По его прогнозу, легкие ночные морозы до -2...-4 градусов также ожидаются в 20-х числах марта.
Напомним, в ближайшие дни в Украине ожидается теплая погода с дождями и мокрым снегом.
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