Тепла не будет: народный синоптик дал прогноз погоды в Украине на начало весны

09:30, 30 января 2019
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Температура воздуха будет опускаться до -13 градусов.

В марте в Украине будет холодно / Фото УНИАН
В марте в Украине будет холодно / Фото УНИАН

Погода в Украине в марте будет холодной, ночные заморозки будут доходить до -13 градусов.

В Украине сегодня будет тепло, местами пройдут дожди и мокрый снег (карта)

Теплого начала весны в Украине ожидать не приходится. Об этом "Обозревателю" рассказал народный синоптик Леонид Горбань.

"Первая десятидневка марта - полностью с морозами. Притом, морозы довольно хорошие. Ночные температуры будут доходить до -7...-13", - отметил Горбань.

По его прогнозу, легкие ночные морозы до -2...-4 градусов также ожидаются в 20-х числах марта.

Напомним, в ближайшие дни в Украине ожидается теплая погода с дождями и мокрым снегом.

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Теги: #погода#морозы#март
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