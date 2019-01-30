На популярном турецком курорте мощный торнадо переломал самолеты и покалечил людей (видео)

08:48, 30 января 2019
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По словам пассажиров, сильные порывы ветра перемещали самолеты, и несколько вылетов были задержаны из-за непогоды.

Мощный торнадо на турецком курорте Анталья перевернул автобус с туристами в аэропорту и повредил несколько самолетов.

Об этом сообщает Daily Mail.

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Соответствующие видео опубликовали сами пассажиры. По их словам, сильные порывы ветра перемещали самолеты, и несколько вылетов были задержаны из-за непогоды.

По данным местных властей, один из автобусов с туристами, ожидавшими посадки, перевернулся, в результате чего 12 человек получили травмы.

Шторм также повредил два самолета, два микроавтобуса, несколько трапов и полицейский вертолет.

Как сообщал УНИАН, на горах Лайонс-Хед и Сигнал-Хилл в южноафриканском мегаполисе Кейптаун бушуют природные пожары.

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Теги: #Турция#торнадо
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