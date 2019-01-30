В Киеве сегодня пройдет дождь, днем температура до +4°

08:30, 30 января 2019
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Вечером в столице до +3°.

В Киеве пройдет дождь / Фото УНИАН
В Киеве пройдет дождь / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 30 января, в Киеве пройдет ливень, днем температура до +4°.

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Погода в Киеве. Температура воздуха днем +4°, вечером - до +3°. Ветер переменный, до 4,2 м/сек.

Солнце в столице взошло в 07:37, а зайдет в 16:45.

Как сообщал УНИАН, 30 января в Украине ожидается оттепель, во многих областях пройдут дожди и мокрый снег.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода#дождь
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