В Украине сегодня будет тепло, местами пройдут дожди и мокрый снег (карта)

08:00, 30 января 2019
50
0

Теплее всего будет на юге страны.

В Украине сегодня ожидаются осадки / УНИАН
В Украине сегодня ожидаются осадки / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 30 января в Украине ожидается оттепель, во многих областях пройдут дожди и мокрый снег.

Первые репетиции весны: синоптик рассказала о погоде в Украине на ближайшие дни

Прогноз погоды в Украине. На востоке без осадков, температура до +2°. Жителям южных регионов синоптики обещают небольшую облачность. Температура до +13°. 

На западе Украины пройдет снег с дождем. Температура до +2°.

В северных областях также ожидаются осадки. Температура до +4°. В центре местами пройдет дождь и снег, температура до +4°.

Прогноз на 30 января / УНИАН
Прогноз на 30 января / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 30 января - Антона-перезимника. Не верь теплу на Антона  морозно будет. Антонина  зимы половина.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #снег#погода
Читайте также
В Киеве сегодня пройдет дождь, днем температура до +4° В Киеве сегодня пройдет дождь, днем температура до +4°
США сковали лютые морозы: в Чикаго будет холоднее, чем кое-где в Антарктике (видео) США сковали лютые морозы: в Чикаго будет холоднее, чем кое-где в Антарктике (видео)
В Киеве завтра пройдет ливень, температура до +4° В Киеве завтра пройдет ливень, температура до +4°
В Кейптауне бушуют природные пожары (фото, видео) В Кейптауне бушуют природные пожары (фото, видео)
Синоптики предупреждают о снеголавинной опасности в Карпатах Синоптики предупреждают о снеголавинной опасности в Карпатах
Жителей Киева предупреждают о тумане и гололедице Жителей Киева предупреждают о тумане и гололедице
В Киеве сегодня пройдет дождь, днем температура до +3° В Киеве сегодня пройдет дождь, днем температура до +3°

Погода в Украине

Виргиния, США
- 9 °
Ясно и безоблачно
Погода Стерлинг на месяц
24 %
753 мм
9.2 м/с
6 %
Лента новостей
+
Продолжая просматривать pogoda.unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять