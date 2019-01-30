В Украине сегодня будет тепло, местами пройдут дожди и мокрый снег (карта)

Теплее всего будет на юге страны.

В Украине сегодня ожидаются осадки / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 30 января в Украине ожидается оттепель, во многих областях пройдут дожди и мокрый снег.

Читайте также Первые репетиции весны: синоптик рассказала о погоде в Украине на ближайшие дни

Прогноз погоды в Украине. На востоке без осадков, температура до +2°. Жителям южных регионов синоптики обещают небольшую облачность. Температура до +13°.

На западе Украины пройдет снег с дождем. Температура до +2°.

В северных областях также ожидаются осадки. Температура до +4°. В центре местами пройдет дождь и снег, температура до +4°.

Прогноз на 30 января / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 30 января - Антона-перезимника. Не верь теплу на Антона морозно будет. Антонина зимы половина.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.