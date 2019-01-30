В Украине сегодня будет тепло, местами пройдут дожди и мокрый снег (карта)
Теплее всего будет на юге страны.
Согласно данным Погода УНИАН, 30 января в Украине ожидается оттепель, во многих областях пройдут дожди и мокрый снег.
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Прогноз погоды в Украине. На востоке без осадков, температура до +2°. Жителям южных регионов синоптики обещают небольшую облачность. Температура до +13°.
На западе Украины пройдет снег с дождем. Температура до +2°.
В северных областях также ожидаются осадки. Температура до +4°. В центре местами пройдет дождь и снег, температура до +4°.
Согласно народному прогнозу, 30 января - Антона-перезимника. Не верь теплу на Антона морозно будет. Антонина зимы половина.
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Погода в Украине
- Винница+3°... 0°
- Днепр+4°... -1°
- Донецк+2°... -2°
- Житомир+3°... +1°
- Запорожье+7°... 0°
- Ивано-Франковск+2°... -2°
- Киев+3°... 0°
- Кировоград+3°... -2°
- Луганск+1°... -2°
- Луцк+1°... -1°
- Львов+1°... -2°
- Николаев+9°... 0°
- Одесса+10°... +2°
- Полтава+3°... -2°
- Ровно0°... -1°
- Симферополь+14°... +5°
- Сумы+3°... -2°
- Тернополь+1°... -1°
- Харьков+2°... -2°
- Херсон+10°... 0°
- Хмельницкий+3°... +1°
- Черкассы+4°... -2°
- Чернигов+3°... -1°
- Черновцы+2°... 0°
Виргиния, США
- 9 °
Ясно и безоблачноПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:-9 °
Влажность:24 %
Давление:753 мм
Ветер: 9.2 м/с
Вероятность осадков:6 %
Восход:07:18
Закат17:28
Видимость:16 км
Фаза луны:
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