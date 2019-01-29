США сковали лютые морозы: в Чикаго будет холоднее, чем кое-где в Антарктике (видео)

20:58, 29 января 2019
460
0

Из-за рекордных морозов региональные органы власти закрыли сотни школ, а авиакомпании отменили более тысячи рейсов.

Жесткий холод был вызван полярным вихрем \ УНИАН
Жесткий холод был вызван полярным вихрем \ УНИАН

Поток охлажденного арктического воздуха с полярного вихря принес опасный, рекордный холод на немалую территорию востока Соединенных Штатов во вторник. Холодный фронт протянулся от Дакоты до штата Мэн.

Северо-восток США сковали рекордные 40-градусные морозы (видео)

Средний Запад пострадает больше всего: угрожающий для жизни холод приведет к снижению температуры до минус 46 градусов Цельсия в районе Чикаго и севере штата Иллинойс во вторник вечером, сообщает Национальная служба погоды, передает Голос Америки.

Для сравнения, на леднике Пристли в Антарктике самая низкая температура в среду составит минус 22 градуса Цельсия.

Города на Среднем Западе открыли теплые приюты, когда температура упала значительно ниже минус 17,8 градусов Цельсия. Региональные органы власти закрыли сотни школ, а авиакомпании отменили более тысячи рейсов.

В Висконсине прогнозируют 60 см снега, а в Иллинойсе – 15 см. Получить обморожение можно с 10 минут пребывания на интенсивном холоде, который, как прогнозируется, задержится на протяжении нескольких дней.

Жесткий холод был вызван полярным вихрем, массой ледяного воздуха, который обычно движется вокруг Северного полюса, но пробился на юг Соединенных Штатов.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #США#морозы
Читайте также
США сковали лютые морозы: в Чикаго будет холоднее, чем кое-где в Антарктике (видео) США сковали лютые морозы: в Чикаго будет холоднее, чем кое-где в Антарктике (видео)
В Киеве завтра пройдет ливень, температура до +4° В Киеве завтра пройдет ливень, температура до +4°
Погода на завтра: в Украине пройдут дожди и мокрый снег (видеопрогноз) Погода на завтра: в Украине пройдут дожди и мокрый снег (видеопрогноз)
В Кейптауне бушуют природные пожары (фото, видео) В Кейптауне бушуют природные пожары (фото, видео)
В результате схода оползня на отель в Перу погибли 15 человек В результате схода оползня на отель в Перу погибли 15 человек
Ледяные лужи и сосульки: синоптик предупредила о "мощной" оттепели в Украине Ледяные лужи и сосульки: синоптик предупредила о "мощной" оттепели в Украине
В Киеве сегодня пройдет дождь, днем температура до +3° В Киеве сегодня пройдет дождь, днем температура до +3°

Погода в Украине

Виргиния, США
- 3 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг на месяц
68 %
753 мм
4.2 м/с
66 %
Лента новостей
+
Продолжая просматривать pogoda.unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять