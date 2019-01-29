США сковали лютые морозы: в Чикаго будет холоднее, чем кое-где в Антарктике (видео)

Из-за рекордных морозов региональные органы власти закрыли сотни школ, а авиакомпании отменили более тысячи рейсов.

Жесткий холод был вызван полярным вихрем \ УНИАН

Поток охлажденного арктического воздуха с полярного вихря принес опасный, рекордный холод на немалую территорию востока Соединенных Штатов во вторник. Холодный фронт протянулся от Дакоты до штата Мэн.

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Средний Запад пострадает больше всего: угрожающий для жизни холод приведет к снижению температуры до минус 46 градусов Цельсия в районе Чикаго и севере штата Иллинойс во вторник вечером, сообщает Национальная служба погоды, передает Голос Америки.

Для сравнения, на леднике Пристли в Антарктике самая низкая температура в среду составит минус 22 градуса Цельсия.

Города на Среднем Западе открыли теплые приюты, когда температура упала значительно ниже минус 17,8 градусов Цельсия. Региональные органы власти закрыли сотни школ, а авиакомпании отменили более тысячи рейсов.

В Висконсине прогнозируют 60 см снега, а в Иллинойсе – 15 см. Получить обморожение можно с 10 минут пребывания на интенсивном холоде, который, как прогнозируется, задержится на протяжении нескольких дней.

Жесткий холод был вызван полярным вихрем, массой ледяного воздуха, который обычно движется вокруг Северного полюса, но пробился на юг Соединенных Штатов.