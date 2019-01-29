Погода на завтра: в Украине пройдут дожди и мокрый снег (видеопрогноз)

16:30, 29 января 2019
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Самая теплая погода ожидается на юге.

Завтра в Украине ожидаются осадки / Фото УНИАН
Завтра в Украине ожидаются осадки / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 30 января в Украине ожидается оттепель, во многих областях пройдут дожди и мокрый снег.

В Украине сегодня потеплеет, местами пройдут дожди и мокрый снег (карта)

Погода в Украине на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до -3°, днем до +2°. Жителям южных регионов синоптики обещают небольшую облачность. Температура ночью до -1°, днем до +13°. 

На западе Украины пройдет снег с дождем. Температура ночью до -2°, днем до +2°.

В северных областях также ожидаются осадки. Температура ночью до -1°, днем до +4°. В центре местами пройдет дождь и снег, температура ночью до -3°, днем до +4°.

Согласно народному прогнозу, 30 января - Антона-перезимника. Не верь теплу на Антона  морозно будет. Антонина  зимы половина.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода#дождь
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