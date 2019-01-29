Погода на завтра: в Украине пройдут дожди и мокрый снег (видеопрогноз)
Самая теплая погода ожидается на юге.
Согласно данным Погода УНИАН, 30 января в Украине ожидается оттепель, во многих областях пройдут дожди и мокрый снег.
В Украине сегодня потеплеет, местами пройдут дожди и мокрый снег (карта)
Погода в Украине на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до -3°, днем до +2°. Жителям южных регионов синоптики обещают небольшую облачность. Температура ночью до -1°, днем до +13°.
На западе Украины пройдет снег с дождем. Температура ночью до -2°, днем до +2°.
В северных областях также ожидаются осадки. Температура ночью до -1°, днем до +4°. В центре местами пройдет дождь и снег, температура ночью до -3°, днем до +4°.
Согласно народному прогнозу, 30 января - Антона-перезимника. Не верь теплу на Антона морозно будет. Антонина зимы половина.
Прогноз погоды в Украине на среду, 30 января
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+2°... -1°
- Днепр+1°... 0°
- Донецк0°... -2°
- Житомир+3°... -1°
- Запорожье+2°... +1°
- Ивано-Франковск+2°... -2°
- Киев+2°... 0°
- Кировоград+3°... +2°
- Луганск-2°... -4°
- Луцк+1°... -7°
- Львов+1°... -4°
- Николаев+8°... +3°
- Одесса+9°... +4°
- Полтава+1°... 0°
- Ровно+1°... -7°
- Симферополь+10°... +6°
- Сумы0°... -1°
- Тернополь+1°... -3°
- Харьков-1°... -2°
- Херсон+9°... +3°
- Хмельницкий+1°... -3°
- Черкассы+3°... 0°
- Чернигов+2°... -1°
- Черновцы+2°... -2°
Виргиния, США
- 3 °
Пасмурно, сплошная облачностьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:-3 °
Влажность:68 %
Давление:753 мм
Ветер: 4.2 м/с
Вероятность осадков:66 %
Восход:07:19
Закат17:27
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей