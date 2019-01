В Кейптауне бушуют природные пожары (фото, видео)

В настоящее время угрозы жилым домам нет.

Пожары начались 2 января и из-за сильного ветра быстро распространились, сообщает Stormnews со ссылкой на SABC.

С огнем борются десятки пожарных и авиация. Отмечается, что в настоящее время угрозы жилым домам нет.

My sincerest thoughts & prayers to all fire fighters, emergency crew & residents in a massive battle in #CapeTown tonight. The wind is over 100kms per hr. Keep clear for emergency vehicles.

Be safe. Stay safe everyone.@wo_fire@vwsfires@TableMountainNP@NCCwildfires (Pic v fb) pic.twitter.com/6ODEwuoPku