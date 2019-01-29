Морозы до -30: народный синоптик рассказал, когда в Украину придет "настоящая зима"

15:31, 29 января 2019
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По словам народного синоптика, нынешняя плюсовая температура сохранится до 4 февраля.

С 5 февраля ожидается резкое похолодание / фото УНИАН
С 5 февраля ожидается резкое похолодание / фото УНИАН

В Украине в феврале придет настоящая зима с сильными морозами, в северных областях температура местами опустится до -30.

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Такой прогноз дал народный синоптик Леонид Горбань, передает «Обозреватель». На вопрос, когда в Украину придет настоящая оттепель, Горбун ответил: "Проще сказать, когда в Украину придет настоящая зима".

По его словам, нынешняя плюсовая температура сохранится до 4 февраля – днем +1... +2, ночью -2... -1.

"А с 4 по 12 февраля начинается настоящая зима. Постепенно и очень резко с 5 февраля будет идти снижение температур -14... -8, будет доходить до -25... -20. В северных областях, 8-10 февраля, может доходить даже до -30", – сказал народный синоптик.

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Теги: #Украина#зима
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