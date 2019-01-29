Синоптики предупреждают о снеголавинной опасности в Карпатах

Лавинная опасность достигает 3 уровня.

На Закарпатье сохраняется лавинная опасность / zk.depo.ua

Во вторник, 29 января, в горах Закарпатской области будет сохраняться значительная снеголавинная опасность.

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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

“29 января в горах Закарпатской области сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)”, - говорится в сообщении.

Кроме того, в горных районах Закарпатской области существует угроза схода снега на дороги.

Напомним, во вторник, 29 января, в большинстве регионов Украины потеплеет, местами пройдут дожди и снег.