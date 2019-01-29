Первые репетиции весны: синоптик рассказала о погоде в Украине на ближайшие дни
Завтра в Украине будет тепло.
В ближайшие дни в Украине ожидается теплая погода с дождями и мокрым снегом.
Ледяные лужи и сосульки: синоптик предупредила о "мощной" оттепели в Украине
Такой прогноз погоды в Украине опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.
"Завтра в Украине будет царить теплая погода с температурой воздуха +1...+5 градусов, на юге +4...+9 градусов, в Крыму до +14 градусов.
Прохладнее будет на западе Украины: ночью -1...-3 градуса, днем от 2 мороза до 2 градусов тепла", - говорится в сообщении.
30 января дождь и мокрый снег пройдут в большинстве областей Украины, без осадков будет лишь на юго-востоке.
"Оттепель будет способствовать таянию снега: сосульки, ледяные лужи, снежная каша, грохот схода льда и снега с крыш домов! Осторожно", - пишет синоптик.
По прогнозу Диденко, в Киеве завтра ожидается +2...+4 градуса, дождь и мокрый снег.
Такая погода удержится в Украине до начала февраля.
Напомним, во вторник, 29 января, в большинстве регионов Украины потеплеет, местами пройдут дожди и снег.
Погода в Украине
- Винница+1°... -1°
- Днепр+2°... +1°
- Донецк-1°... -3°
- Житомир+2°... -1°
- Запорожье+2°... +1°
- Ивано-Франковск+2°... -2°
- Киев+2°... 0°
- Кировоград+2°... +1°
- Луганск-2°... -4°
- Луцк+1°... -7°
- Львов+2°... -4°
- Николаев+8°... +3°
- Одесса+10°... +4°
- Полтава+1°... 0°
- Ровно+1°... -7°
- Симферополь+10°... +6°
- Сумы0°... -1°
- Тернополь0°... -3°
- Харьков-1°... -2°
- Херсон+9°... +3°
- Хмельницкий+1°... -3°
- Черкассы+2°... 0°
- Чернигов+1°... -2°
- Черновцы+2°... -2°