Первые репетиции весны: синоптик рассказала о погоде в Украине на ближайшие дни

Завтра в Украине будет тепло.

В ближайшие дни в Украине будет тепло / Фото УНИАН

В ближайшие дни в Украине ожидается теплая погода с дождями и мокрым снегом.

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Такой прогноз погоды в Украине опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Завтра в Украине будет царить теплая погода с температурой воздуха +1...+5 градусов, на юге +4...+9 градусов, в Крыму до +14 градусов.

Прохладнее будет на западе Украины: ночью -1...-3 градуса, днем от 2 мороза до 2 градусов тепла", - говорится в сообщении.

30 января дождь и мокрый снег пройдут в большинстве областей Украины, без осадков будет лишь на юго-востоке.

"Оттепель будет способствовать таянию снега: сосульки, ледяные лужи, снежная каша, грохот схода льда и снега с крыш домов! Осторожно", - пишет синоптик.

По прогнозу Диденко, в Киеве завтра ожидается +2...+4 градуса, дождь и мокрый снег.

Такая погода удержится в Украине до начала февраля.

Напомним, во вторник, 29 января, в большинстве регионов Украины потеплеет, местами пройдут дожди и снег.