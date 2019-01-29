В результате схода оползня на отель в Перу погибли 15 человек

В здании находились более ста человек

В Перу на гостиницу сошел оползень / twitter.com/indeciperu

В результате схода оползня на гостиницу на юго-востоке Перу, где проходила свадьба, погибли 15 человек.

Камни снесли заграждение, построенное на склоне именно для защиты от оползней. Конструкция затем проломила стену отеля, из-за чего обрушилась и крыша, передает Euronews.

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В здании находились более ста человек. По данным полиции, в момент трагедии около половины из них оказались как раз рядом с рухнувшей стеной.

29 гостей серьезно пострадали, спасателям пришлось доставать их из-под завалов. Не исключается, что под обломками могут оставаться люди.

Причиной схода оползня могли стать проливные дожди, которые не прекращались в регионе в течение нескольких недель.

Напомним, число жертв наводнений, оползней и ураганов в центральной индонезийской провинции Сулавеси увеличилось до 68 человек.