В результате схода оползня на отель в Перу погибли 15 человек

11:43, 29 января 2019
19
0

В здании находились более ста человек

В Перу на гостиницу сошел оползень / twitter.com/indeciperu
В Перу на гостиницу сошел оползень / twitter.com/indeciperu

В результате схода оползня на гостиницу на юго-востоке Перу, где проходила свадьба, погибли 15 человек.

Камни снесли заграждение, построенное на склоне именно для защиты от оползней. Конструкция затем проломила стену отеля, из-за чего обрушилась и крыша, передает Euronews.

Тихоокеанский шторм принес в Калифорнию мощные снегопады и дожди (видео)

В здании находились более ста человек. По данным полиции, в момент трагедии около половины из них оказались как раз рядом с рухнувшей стеной.

29 гостей серьезно пострадали, спасателям пришлось доставать их из-под завалов. Не исключается, что под обломками могут оставаться люди.

Причиной схода оползня могли стать проливные дожди, которые не прекращались в регионе в течение нескольких недель.

Напомним, число жертв наводнений, оползней и ураганов в центральной индонезийской провинции Сулавеси увеличилось до 68 человек.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #оползень#Перу
Читайте также
Первые репетиции весны: синоптик рассказала о погоде в Украине на ближайшие дни Первые репетиции весны: синоптик рассказала о погоде в Украине на ближайшие дни
В результате схода оползня на отель в Перу погибли 15 человек В результате схода оползня на отель в Перу погибли 15 человек
Ледяные лужи и сосульки: синоптик предупредила о "мощной" оттепели в Украине Ледяные лужи и сосульки: синоптик предупредила о "мощной" оттепели в Украине
Жителей Киева предупреждают о тумане и гололедице Жителей Киева предупреждают о тумане и гололедице
Погода на завтра: в Украине потеплеет, местами пройдут дожди и снег (видеопрогноз) Погода на завтра: в Украине потеплеет, местами пройдут дожди и снег (видеопрогноз)
Опасность в горах: на Закарпатье лавины могут сойти на дороги Опасность в горах: на Закарпатье лавины могут сойти на дороги
Погода на неделю: в Украину придет потепление с дождями и мокрым снегом (карта) Погода на неделю: в Украину придет потепление с дождями и мокрым снегом (карта)

Погода в Украине

Виргиния, США
- 1 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг на месяц
64 %
751 мм
4.3 м/с
66 %
Лента новостей
+
Продолжая просматривать pogoda.unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять