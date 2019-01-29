Ледяные лужи и сосульки: синоптик предупредила о "мощной" оттепели в Украине
Морозная погода сохранится только на востоке Украины.
Во вторник, 29 января, погода в Украине резко изменится: начнется потепление.
Синоптик рассказала, сколько в Украине продержится холодная погода
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.
"К нам идет мощная оттепель!
Уже во вторник в большинстве областей Украины температура воздуха составит 0...+4 градуса, на юге +4...+9 градусов, в Крыму до +12 градусов.
На Сумщине, Харьковщине, Луганщине, Донбассе побудет 0-3 градуса мороза. На севере и в центральных областях будут идти дождь и мокрый снег", пишет она.
По словам синоптика, из-за потепления "ледяные лужи гарантированы".
В Киеве 29 января дождь, мокрый снег и +3 градуса.
По прогнозу Диденко, теплая погода в Украине продлится долго - до начала февраля.
Напомним, на этой неделе в большинстве регионов Украины существенно потеплеет, морозная погода будет сохраняться лишь в восточных областях.
Погода в Украине
- Винница+1°... -1°
- Днепр+2°... +1°
- Донецк-1°... -3°
- Житомир+2°... -1°
- Запорожье+2°... +1°
- Ивано-Франковск+2°... -3°
- Киев+2°... 0°
- Кировоград+2°... +1°
- Луганск-2°... -4°
- Луцк+1°... -6°
- Львов+2°... -4°
- Николаев+7°... +3°
- Одесса+10°... +4°
- Полтава+1°... 0°
- Ровно+1°... -6°
- Симферополь+10°... +6°
- Сумы0°... -1°
- Тернополь0°... -3°
- Харьков-1°... -2°
- Херсон+9°... +3°
- Хмельницкий+1°... -3°
- Черкассы+2°... 0°
- Чернигов+1°... -2°
- Черновцы+2°... -2°