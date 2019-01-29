Ледяные лужи и сосульки: синоптик предупредила о "мощной" оттепели в Украине

Морозная погода сохранится только на востоке Украины.

В Украину идет оттепель / УНИАН

Во вторник, 29 января, погода в Украине резко изменится: начнется потепление.

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Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"К нам идет мощная оттепель!

Уже во вторник в большинстве областей Украины температура воздуха составит 0...+4 градуса, на юге +4...+9 градусов, в Крыму до +12 градусов.

На Сумщине, Харьковщине, Луганщине, Донбассе побудет 0-3 градуса мороза. На севере и в центральных областях будут идти дождь и мокрый снег", пишет она.

По словам синоптика, из-за потепления "ледяные лужи гарантированы".

В Киеве 29 января дождь, мокрый снег и +3 градуса.

По прогнозу Диденко, теплая погода в Украине продлится долго - до начала февраля.

Напомним, на этой неделе в большинстве регионов Украины существенно потеплеет, морозная погода будет сохраняться лишь в восточных областях.