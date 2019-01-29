В Киеве сегодня пройдет дождь, днем температура до +3°
В столице сегодня потеплеет.
Согласно данным Погода УНИАН, 29 января в Киеве пройдет дождь, днем температура до +3°.
Погода на неделю: в Украину придет потепление с дождями и мокрым снегом (карта)
Погода в Киеве на сегодня. Температура воздуха днем +3°, вечером - до +2°. Ветер южный и юго-восточный, до 5,9 м/сек.
Солнце в столице взошло в 07:39, а зайдет в 16:43.
Как сообщал УНИАН, во вторник, 29 января, в большинстве регионов Украины потеплеет, местами пройдут дожди и снег.
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Виргиния, США
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Пасмурно, сплошная облачностьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:-4 °
Влажность:64 %
Давление:752 мм
Ветер: 4.3 м/с
Вероятность осадков:66 %
Восход:07:19
Закат17:27
Видимость:16 км
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