В Киеве сегодня пройдет дождь, днем температура до +3°

08:30, 29 января 2019
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В столице сегодня потеплеет.

В Киеве сегодня пойдет дождь / Фото УНИАН
В Киеве сегодня пойдет дождь / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 29 января в Киеве пройдет дождь, днем температура до +3°.

Погода на неделю: в Украину придет потепление с дождями и мокрым снегом (карта)

Погода в Киеве на сегодня. Температура воздуха днем +3°, вечером - до +2°. Ветер южный и юго-восточный, до 5,9 м/сек.

Солнце в столице взошло в 07:39, а зайдет в 16:43.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 29 января, в большинстве регионов Украины потеплеет, местами пройдут дожди и снег.

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Теги: #Киев#погода#дождь
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