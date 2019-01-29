В Украине сегодня потеплеет, местами пройдут дожди и мокрый снег (карта)

Теплее всего будет на юге.

В Украине сегодня ожидаются осадки / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 29 января, в большинстве регионов Украины потеплеет, местами пройдут дожди и снег.

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Прогноз погоды в Украине. На востоке практически без осадков, температура до -1°. Жителям южных регионов синоптики обещают небольшую облачность. Температура ночью до +10°.

На западе Украины пройдет снег и мокрый снег. Температура до +4°.

В северных областях также ожидаются осадки. Температура до +3°. В центре местами пройдет снег, температура до +3°.

Прогноз на 29 января / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 29 января - Петра Вериги. Воронье каркает в этот день на метелицу. Месяц ночью отгородился облаками - будет ветер. Мороз днем на Петра - летом будет жара. Ночь на кануне Петра ясная, и на небе видно звезды - лето будет урожайное, год счастливый; ночь унылая - то и год будет унылый; неурожай, мор на скот.

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