В Украине сегодня потеплеет, местами пройдут дожди и мокрый снег (карта)
Теплее всего будет на юге.
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 29 января, в большинстве регионов Украины потеплеет, местами пройдут дожди и снег.
Погода на неделю: в Украину придет потепление с дождями и мокрым снегом (карта)
Прогноз погоды в Украине. На востоке практически без осадков, температура до -1°. Жителям южных регионов синоптики обещают небольшую облачность. Температура ночью до +10°.
На западе Украины пройдет снег и мокрый снег. Температура до +4°.
В северных областях также ожидаются осадки. Температура до +3°. В центре местами пройдет снег, температура до +3°.
Согласно народному прогнозу, 29 января - Петра Вериги. Воронье каркает в этот день на метелицу. Месяц ночью отгородился облаками - будет ветер. Мороз днем на Петра - летом будет жара. Ночь на кануне Петра ясная, и на небе видно звезды - лето будет урожайное, год счастливый; ночь унылая - то и год будет унылый; неурожай, мор на скот.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
- Винница+2°... -1°
- Днепр+2°... +1°
- Донецк-1°... -4°
- Житомир+2°... -1°
- Запорожье+3°... +1°
- Ивано-Франковск+2°... -3°
- Киев+3°... +1°
- Кировоград+3°... +1°
- Луганск-3°... -6°
- Луцк+1°... -5°
- Львов+2°... -3°
- Николаев+7°... +3°
- Одесса+9°... +4°
- Полтава+1°... 0°
- Ровно+1°... -5°
- Симферополь+10°... +6°
- Сумы0°... -1°
- Тернополь0°... -3°
- Харьков-1°... -2°
- Херсон+8°... +2°
- Хмельницкий+1°... -1°
- Черкассы+2°... 0°
- Чернигов+2°... -1°
- Черновцы+2°... -2°