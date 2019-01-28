В Киеве завтра пройдет дождь, температура до +3°

17:00, 28 января 2019
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В столице завтра потеплеет.

В Киеве завтра пройдет дождь / Фото УНИАН
В Киеве завтра пройдет дождь / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 29 января в Киеве пройдет дождь, днем температура до +3°.

В Киеве сегодня без осадков, днем температура до -4°

Погода в Киеве. Температура воздуха днем +3, вечером - до +2°. Ветер южный и юго-восточный, до 5,9 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 07:39, а зайдет в 16:43.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 29 января, в большинстве регионов Украины потеплеет, местами пройдут дожи и снег.

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Теги: #Киев#погода#дождь
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