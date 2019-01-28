В Киеве завтра пройдет дождь, температура до +3°
В столице завтра потеплеет.
Согласно данным Погода УНИАН, 29 января в Киеве пройдет дождь, днем температура до +3°.
В Киеве сегодня без осадков, днем температура до -4°
Погода в Киеве. Температура воздуха днем +3, вечером - до +2°. Ветер южный и юго-восточный, до 5,9 м/сек.
Солнце в столице взойдет в 07:39, а зайдет в 16:43.
Как сообщал УНИАН, во вторник, 29 января, в большинстве регионов Украины потеплеет, местами пройдут дожи и снег.
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- Черкассы-4°... -5°
- Чернигов-9°... -10°
- Черновцы+1°... -3°
Виргиния, США
+ 3 °
Пасмурно, сплошная облачностьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:-1 °
Влажность:48 %
Давление:754 мм
Ветер: 3.1 м/с
Вероятность осадков:2 %
Восход:07:19
Закат17:26
Видимость:16 км
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