Погода на завтра: в Украине потеплеет, местами пройдут дожди и снег (видеопрогноз)

Теплее всего будет на юге страны.

Завтра в Украине потеплеет / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 29 января, в большинстве регионов Украины потеплеет, местами пройдут дожди и снег.

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Прогноз погоды в Украине на завтра. На востоке практически без осадков, температура ночью до -6°, днем до -1°. Жителям южных регионов синоптики обещают небольшую облачность. Температура ночью до +2°, днем до +10°.

На западе Украины пройдет снег и мокрый снег. Температура ночью до -5°, днем до +4°.

В северных областях также ожидаются осадки. Температура ночью до -2°, днем до +3°. В центре местами пройдет снег, температура ночью до -2°, днем до +3°.

Согласно народному прогнозу, 29 января - Петра Вериги. Воронье каркает в этот день на метелицу. Месяц ночью отгородился облаками - будет ветер. Мороз днем на Петра - летом будет жара. Ночь на кануне Петра ясная, и на небе видно звезды - лето будет урожайное, год счастливый; ночь унылая - то и год будет унылый; неурожай, мор на скот.

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