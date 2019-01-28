Погода на завтра: в Украине потеплеет, местами пройдут дожди и снег (видеопрогноз)

16:30, 28 января 2019
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Теплее всего будет на юге страны.

Завтра в Украине потеплеет / Фото УНИАН
Завтра в Украине потеплеет / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 29 января, в большинстве регионов Украины потеплеет, местами пройдут дожди и снег.

В Украине сегодня будет холодно и без осадков (карта)

Прогноз погоды в Украине на завтра. На востоке практически без осадков, температура ночью до -6°, днем до -1°. Жителям южных регионов синоптики обещают небольшую облачность. Температура ночью до +2°, днем до +10°. 

На западе Украины пройдет снег и мокрый снег. Температура ночью до -5°, днем до +4°.

В северных областях также ожидаются осадки. Температура ночью до -2°, днем до +3°. В центре местами пройдет снег, температура ночью до -2°, днем до +3°.

Согласно народному прогнозу, 29 января - Петра Вериги. Воронье каркает в этот день на метелицу. Месяц ночью отгородился облаками - будет ветер. Мороз днем на Петра - летом будет жара. Ночь на кануне Петра ясная, и на небе видно звезды - лето будет урожайное, год счастливый; ночь унылая - то и год будет унылый; неурожай, мор на скот.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #снег#погода#потепление
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