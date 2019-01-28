Погода на завтра: в Украине потеплеет, местами пройдут дожди и снег (видеопрогноз)
Теплее всего будет на юге страны.
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 29 января, в большинстве регионов Украины потеплеет, местами пройдут дожди и снег.
В Украине сегодня будет холодно и без осадков (карта)
Прогноз погоды в Украине на завтра. На востоке практически без осадков, температура ночью до -6°, днем до -1°. Жителям южных регионов синоптики обещают небольшую облачность. Температура ночью до +2°, днем до +10°.
На западе Украины пройдет снег и мокрый снег. Температура ночью до -5°, днем до +4°.
В северных областях также ожидаются осадки. Температура ночью до -2°, днем до +3°. В центре местами пройдет снег, температура ночью до -2°, днем до +3°.
Согласно народному прогнозу, 29 января - Петра Вериги. Воронье каркает в этот день на метелицу. Месяц ночью отгородился облаками - будет ветер. Мороз днем на Петра - летом будет жара. Ночь на кануне Петра ясная, и на небе видно звезды - лето будет урожайное, год счастливый; ночь унылая - то и год будет унылый; неурожай, мор на скот.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
- Винница-1°... -2°
- Днепр-6°... -10°
- Донецк-3°... -12°
- Житомир-1°... -2°
- Запорожье-3°... -6°
- Ивано-Франковск-2°... -5°
- Киев-2°... -3°
- Кировоград-4°... -5°
- Луганск-3°... -11°
- Луцк0°... -2°
- Львов+1°... -3°
- Николаев+1°... -1°
- Одесса+5°... +2°
- Полтава-7°... -10°
- Ровно-1°... -3°
- Симферополь+6°... +1°
- Сумы-6°... -10°
- Тернополь-1°... -3°
- Харьков-6°... -12°
- Херсон+1°... -1°
- Хмельницкий0°... -1°
- Черкассы-4°... -5°
- Чернигов-9°... -10°
- Черновцы+1°... -3°