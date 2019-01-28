Жертвами наводнений и оползней в Индонезии стали 68 человек (видео)

Из-за разгула стихии из провинции Сулавеси эвакуировали 6757 человек.

Последствия наводнения в Индонезии / youtube.com/Tribun Timur

Число жертв наводнений, оползней и ураганов в центральной индонезийской провинции Сулавеси увеличилось до 68 человек.

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Из-за разгула стихии из провинции эвакуировали 6757 человек, передает Xinhua со ссылкой на представителя Национального агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий страны Сутопо Пурво Нугрохо.

Эвакуация пострадавших и поиск семи пропавших без вести людей продолжаются, несмотря на то, что паводковые воды, хлынувшие на местность при прорыве плотины во вторник, уже отступили.

В общей сложности 47 человек пострадали при стихийном бедствии в 13 районах и одном городе провинции. Наводнение повредило в общей сложности 550 домов, 33 из которых были снесены водой, еще пять оказались погребены под слоем грязи и камней.

Кроме того, были разрушены 12 мостов, 65 школ, 12 мечетей, два рынка и восемь правительственных зданий.

Видео: youtube.com/Tribun Timur

Напомним, 58 человек погибли в результате прорыва дамбы в штате Минас-Жерайс на юго-востоке Бразилии.