Число жертв прорыва дамбы в Бразилии возросло до 58 человек
Более 300 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести.
58 человек погибли в результате прорыва дамбы в штате Минас-Жерайс на юго-востоке Бразилии.
Более 300 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести, передает Синьхуа со ссылкой на представителей противопожарной службы страны.
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На данный момент поисково-спасательные работы приостановлены, так как существует риск повторного прорыва дамбы.
Уровень воды поднялся из-за продолжительных ливневых дождей в этом районе, сейчас еще существует риск повторного прорыва дамбы. 27 января около 5:30 по местному времени горнодобывающая компания Vale включила механизм оповещения, около 24 тысяч местных жителей покинули дома и были эвакуированы пожарными на безопасные возвышенности.
По последним данным, в ходе поисково-спасательной операции удалось спасти около 200 человек, 23 из которых были доставлены в больницы. Однако, компания Vale заявила, что судьба более 250 человек по-прежнему неизвестна.
The river of sludge forced the evacuation of some residents. This local TV footage shows a rescue mission. #Brumadinhopic.twitter.com/sfNTDAaiQy— Benjamin Alvarez (@BenjAlvarez1) 25 января 2019 г.
Напомним, в результате стихийных бедствий, вызванных ливнями, на Филиппинах погибли 122 человека, еще 28 человек пропали без вести.
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