Число жертв прорыва дамбы в Бразилии возросло до 58 человек

14:43, 28 января 2019
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Более 300 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести.

Последствия прорыва дамбы в Бразилии / twitter.com/recordtvminas
Последствия прорыва дамбы в Бразилии / twitter.com/recordtvminas

58 человек погибли в результате прорыва дамбы в штате Минас-Жерайс на юго-востоке Бразилии.

Более 300 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести, передает Синьхуа со ссылкой на представителей противопожарной службы страны.

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На данный момент поисково-спасательные работы приостановлены, так как существует риск повторного прорыва дамбы.

Уровень воды поднялся из-за продолжительных ливневых дождей в этом районе, сейчас еще существует риск повторного прорыва дамбы. 27 января около 5:30 по местному времени горнодобывающая компания Vale включила механизм оповещения, около 24 тысяч местных жителей покинули дома и были эвакуированы пожарными на безопасные возвышенности.

По последним данным, в ходе поисково-спасательной операции удалось спасти около 200 человек, 23 из которых были доставлены в больницы. Однако, компания Vale заявила, что судьба более 250 человек по-прежнему неизвестна.

Напомним, в результате стихийных бедствий, вызванных ливнями, на Филиппинах погибли 122 человека, еще 28 человек пропали без вести.

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Теги: #наводнение#Бразилия
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