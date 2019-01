Число жертв прорыва дамбы в Бразилии возросло до 58 человек

Более 300 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести.

Более 300 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести, передает Синьхуа со ссылкой на представителей противопожарной службы страны.

На данный момент поисково-спасательные работы приостановлены, так как существует риск повторного прорыва дамбы.

Уровень воды поднялся из-за продолжительных ливневых дождей в этом районе, сейчас еще существует риск повторного прорыва дамбы. 27 января около 5:30 по местному времени горнодобывающая компания Vale включила механизм оповещения, около 24 тысяч местных жителей покинули дома и были эвакуированы пожарными на безопасные возвышенности.

По последним данным, в ходе поисково-спасательной операции удалось спасти около 200 человек, 23 из которых были доставлены в больницы. Однако, компания Vale заявила, что судьба более 250 человек по-прежнему неизвестна.

The river of sludge forced the evacuation of some residents. This local TV footage shows a rescue mission. #Brumadinhopic.twitter.com/sfNTDAaiQy