Опасность в горах: на Закарпатье лавины могут сойти на дороги

Лавинная опасность достигает 3 уровня.

В Карпатах сохраняется лавинная опасность / УНИАН

В понедельник, 28 января, в горах Закарпатской области сохраняется лавинная опасность 3 уровня.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"28 января на высокогорье и в горах Закарпатской области сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Кроме того, в горных районах Закарпатской области существует угроза схода снега на дороги.

Напомним, в понедельник, 28 января, в Украине будет холодно, на севере до -10°.