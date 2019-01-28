Опасность в горах: на Закарпатье лавины могут сойти на дороги
Лавинная опасность достигает 3 уровня.
В понедельник, 28 января, в горах Закарпатской области сохраняется лавинная опасность 3 уровня.
В Киеве сегодня без осадков, днем температура до -4°
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"28 января на высокогорье и в горах Закарпатской области сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.
Кроме того, в горных районах Закарпатской области существует угроза схода снега на дороги.
Напомним, в понедельник, 28 января, в Украине будет холодно, на севере до -10°.
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