На Кубе пронесся разрушительный торнадо: три человека погибли, более 170 получили травмы

12:16, 28 января 2019
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Из-за торнадо Гавана осталась без электроэнергии.

Последствия торнадо на Кубе / twitter.com/asubit
Последствия торнадо на Кубе / twitter.com/asubit

Три человека погибли, 172 получили травмы в результате торнадо, который пронесся вечером 27 января в столице Кубы Гаване.

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Торнадо разрушил дома, город остался без электроэнергии. Сильный ветер также переворачивал автомобили, ломал деревья, сообщает Mirror

Местные жители говорят, что торнадо, который сопровождался дождем и градом, звучал, как "реактивный двигатель".

Масштабы разрушения пока неизвестны, однако жители Гаваны публикуют фото и видео с места происшествия в соцсетях.

Видео: youtube.com / #L_media net work

Напомним, разрушительный торнадо пронесся в городе Порт-Орчард (штат Вашингтон, США). 

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Теги: #Куба#торнадо
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