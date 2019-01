На Кубе пронесся разрушительный торнадо: три человека погибли, более 170 получили травмы

Из-за торнадо Гавана осталась без электроэнергии.

Торнадо разрушил дома, город остался без электроэнергии. Сильный ветер также переворачивал автомобили, ломал деревья, сообщает Mirror.

Местные жители говорят, что торнадо, который сопровождался дождем и градом, звучал, как "реактивный двигатель".

Масштабы разрушения пока неизвестны, однако жители Гаваны публикуют фото и видео с места происшествия в соцсетях.

Cuba tornado: Three dead and 172 injured as Havana struck by devastating storm



Vehicles were crushed by falling debris or thrown around like toy cars as the tornado tore through neighbourhoods in Havana pic.twitter.com/A1TJBW6YUQ