На Кубе пронесся разрушительный торнадо: три человека погибли, более 170 получили травмы
Из-за торнадо Гавана осталась без электроэнергии.
Три человека погибли, 172 получили травмы в результате торнадо, который пронесся вечером 27 января в столице Кубы Гаване.
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Торнадо разрушил дома, город остался без электроэнергии. Сильный ветер также переворачивал автомобили, ломал деревья, сообщает Mirror.
Местные жители говорят, что торнадо, который сопровождался дождем и градом, звучал, как "реактивный двигатель".
Масштабы разрушения пока неизвестны, однако жители Гаваны публикуют фото и видео с места происшествия в соцсетях.
Cuba tornado: Three dead and 172 injured as Havana struck by devastating storm— Lilian Chan (@bestgug) 28 января 2019 г.
Vehicles were crushed by falling debris or thrown around like toy cars as the tornado tore through neighbourhoods in Havana pic.twitter.com/A1TJBW6YUQ
Estamos recorriendo lugares afectados por fenómeno atmosférico de gran intensidad en Regla. Los daños son severos, hasta el momento lamentamos la pérdida de 3 vidas humanas y se atienden 172 heridos. Varias brigadas trabajando ya en el restablecimiento #SomosCubapic.twitter.com/mPo9yAnaZy— Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) 28 января 2019 г.
#IMÁGENES: Un intenso #tornado golpeó a La #Habana durante la noche de este domingo. #Cubahttps://t.co/pyqgO9e1RVpic.twitter.com/dATAYPl8iF— Cubanet (@CubanetNoticias) 28 января 2019 г.
Видео: youtube.com / #L_media net work
Напомним, разрушительный торнадо пронесся в городе Порт-Орчард (штат Вашингтон, США).
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