Погода на неделю: в Украину придет потепление с дождями и мокрым снегом (карта)
Потепление в Украине начнется со вторника.
Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в большинстве регионов Украины существенно потеплеет, морозная погода будет сохраняться только в восточных областях.
В понедельник в Украине без осадков. На севере до -10°, в остальных регионах до -8°...+8°.
Погода на вторник, 29 января. В Украине потеплеет, местами пройдут дожди и снег, на юге днем до +12°.
В среду, 30 января, почти по всей стране ожидаются осадки. Самая теплая погода будет на юге - до +13°. В остальных регионах до 0°...+4°.
В четверг в Украине практически без осадков. Ночью по стране температура -4°…+7°, днем на юге до +13°.
В пятницу в большинстве областей ожидаются дожди и мокрый снег. Днем на юге +13°, в остальных регионах до +4°.
2 и 3 февраля в Украине будет пасмурно, но без осадков. В субботу ночью холоднее всего будет на востоке - до -3°, на остальной территории -1°…+5°. Днем температура по стране 0°...+12°. В воскресенье ночью на севере и востоке до -5°, днем в Украине от 0° до +13°.
Народный прогноз погоды в Украине
28 января - Павла Тебского преподобного. Ветер на Павла - год будет дождливый. Звездная ночь 28 января предвещала хороший урожай льна.
В Украине сегодня будет холодно и без осадков (карта)
29 января - Петра Вериги. Воронье каркает в этот день на метелицу. Месяц ночью отгородился облаками - будет ветер. Мороз днем на Петра - летом будет жара. Ночь накануне Петра ясная, и на небе видно звезды - лето будет урожайное, год счастливый; ночь унылая - то и год будет унылый; неурожай, мор на скот.
30 января - Антона-перезимника, так называли преподобного Антония Великого. Не верь теплу на Антона - морозно будет.
31 января - Афанасия и Кирилла. Афанасьевские морозы шуток шутить не любят. На Афанасия солнце в полдень - весна ранняя.
1 февраля - Макарий. Если в этот день погода ясная, то весна придет рано. Если ночью в небе много звезд - зима задержится. Также считалось, что погода в этот день определяет погоду на весь февраль.
2 февраля - Ефимии. Если в полдень солнечно, то весна будет ранней. Если метель - вся Масленица будет такой.
3 февраля - Максимов день. В этот день наблюдали за зарей. Если заря ясная, то скоро придут морозы.
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Погода в Украине
- Винница-1°... -2°
- Днепр-6°... -10°
- Донецк-3°... -12°
- Житомир-1°... -2°
- Запорожье-4°... -6°
- Ивано-Франковск-1°... -5°
- Киев-2°... -3°
- Кировоград-4°... -5°
- Луганск-3°... -11°
- Луцк0°... -2°
- Львов+1°... -3°
- Николаев+1°... -1°
- Одесса+5°... +2°
- Полтава-7°... -10°
- Ровно-1°... -3°
- Симферополь+6°... +1°
- Сумы-6°... -10°
- Тернополь-1°... -3°
- Харьков-6°... -12°
- Херсон+1°... -1°
- Хмельницкий0°... -1°
- Черкассы-4°... -5°
- Чернигов-9°... -10°
- Черновцы+1°... -3°