Погода на неделю: в Украину придет потепление с дождями и мокрым снегом (карта)

Потепление в Украине начнется со вторника.

В Украину идет потепление со снегом и дождями / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в большинстве регионов Украины существенно потеплеет, морозная погода будет сохраняться только в восточных областях.

В понедельник в Украине без осадков. На севере до -10°, в остальных регионах до -8°...+8°.

Прогноз на 28 января / УНИАН

Погода на вторник, 29 января. В Украине потеплеет, местами пройдут дожди и снег, на юге днем до +12°.

Прогноз на 29 января / УНИАН

В среду, 30 января, почти по всей стране ожидаются осадки. Самая теплая погода будет на юге - до +13°. В остальных регионах до 0°...+4°.

Прогноз на 30 января / УНИАН

В четверг в Украине практически без осадков. Ночью по стране температура -4°…+7°, днем на юге до +13°.

Прогноз на 31 января / УНИАН

В пятницу в большинстве областей ожидаются дожди и мокрый снег. Днем на юге +13°, в остальных регионах до +4°.

Прогноз на 1 февраля / УНИАН

2 и 3 февраля в Украине будет пасмурно, но без осадков. В субботу ночью холоднее всего будет на востоке - до -3°, на остальной территории -1°…+5°. Днем температура по стране 0°...+12°. В воскресенье ночью на севере и востоке до -5°, днем в Украине от 0° до +13°.

Прогноз на 2 февраля / УНИАН

Прогноз на 3 февраля / УНИАН

Народный прогноз погоды в Украине

28 января - Павла Тебского преподобного. Ветер на Павла - год будет дождливый. Звездная ночь 28 января предвещала хороший урожай льна.

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29 января - Петра Вериги. Воронье каркает в этот день на метелицу. Месяц ночью отгородился облаками - будет ветер. Мороз днем на Петра - летом будет жара. Ночь накануне Петра ясная, и на небе видно звезды - лето будет урожайное, год счастливый; ночь унылая - то и год будет унылый; неурожай, мор на скот.

30 января - Антона-перезимника, так называли преподобного Антония Великого. Не верь теплу на Антона - морозно будет.

31 января - Афанасия и Кирилла. Афанасьевские морозы шуток шутить не любят. На Афанасия солнце в полдень - весна ранняя.

1 февраля - Макарий. Если в этот день погода ясная, то весна придет рано. Если ночью в небе много звезд - зима задержится. Также считалось, что погода в этот день определяет погоду на весь февраль.

2 февраля - Ефимии. Если в полдень солнечно, то весна будет ранней. Если метель - вся Масленица будет такой.

3 февраля - Максимов день. В этот день наблюдали за зарей. Если заря ясная, то скоро придут морозы.

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