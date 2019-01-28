Синоптик рассказала, сколько в Украине продержится холодная погода
Сегодня в Украине - последний день перед потеплением.
Со вторника, 29 января, погода в Украине улучшится, ожидается потепление.
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Об этом в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.
"Понедельник в Украине еще будет холодным.
Днем морозы ослабнут, только на северо-востоке еще побудет до -10 градусов.
Осадки какие-то серьезные - вряд ли", - пишет она.
По прогнозу синоптика, сегодня в Киеве днем ожидается -3...-4 градуса.
А с 29 января в Украине потеплеет до плюсовых температур.
Напомним, в понедельник, 28 января, в Украине будет холодно, на севере до -10°.
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- Винница0°... -1°
- Днепр-5°... -9°
- Донецк-2°... -12°
- Житомир0°... -1°
- Запорожье-2°... -5°
- Ивано-Франковск-1°... -5°
- Киев-2°... -3°
- Кировоград-4°... -5°
- Луганск-3°... -9°
- Луцк0°... -2°
- Львов+1°... -3°
- Николаев+1°... 0°
- Одесса+6°... +2°
- Полтава-8°... -10°
- Ровно-1°... -2°
- Симферополь+6°... +1°
- Сумы-5°... -10°
- Тернополь-1°... -3°
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- Хмельницкий0°... -1°
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