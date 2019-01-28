Синоптик рассказала, сколько в Украине продержится холодная погода

Сегодня в Украине - последний день перед потеплением.

Завтра в Украине потеплеет / Фото УНИАН

Со вторника, 29 января, погода в Украине улучшится, ожидается потепление.

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Об этом в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.

"Понедельник в Украине еще будет холодным.

Днем морозы ослабнут, только на северо-востоке еще побудет до -10 градусов.

Осадки какие-то серьезные - вряд ли", - пишет она.

По прогнозу синоптика, сегодня в Киеве днем ожидается -3...-4 градуса.

А с 29 января в Украине потеплеет до плюсовых температур.

Напомним, в понедельник, 28 января, в Украине будет холодно, на севере до -10°.