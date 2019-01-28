Синоптики предупреждают о тумане и гололедице в Украине
Видимость снизится до 200-500 м.
В понедельник, 28 января, на дорогах Украины ожидается гололедица, во многих регионах также туман.
В Киеве сегодня без осадков, днем температура до -4°
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"28 января на дорогах гололедица, утром на Правобережье страны местами туман, видимость 200-500 м", - говорится в сообщении.
Напомним, в понедельник, 28 января, в Украине будет холодно, на севере до -10°.
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