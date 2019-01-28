В Киеве сегодня без осадков, днем температура до -4°

08:30, 28 января 2019
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Вечером в столице до -6°.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 28 января, в Киеве без осадков, температура до -4°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем -4°, вечером - до -6°. Ветер переменный, до 5,3 м/сек.

Солнце в столице взошло в 07:40, а зайдет в 16:41.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 28 января, в Украине будет холодно, на севере до -10°.

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Теги: #Киев#погода
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