В Киеве сегодня без осадков, днем температура до -4°

Вечером в столице до -6°.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 28 января, в Киеве без осадков, температура до -4°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем -4°, вечером - до -6°. Ветер переменный, до 5,3 м/сек.

Солнце в столице взошло в 07:40, а зайдет в 16:41.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 28 января, в Украине будет холодно, на севере до -10°.

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